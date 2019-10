Náufragos se salvam boiando em pacotes de cocaína no Pacífico

Três homens sobreviveram a um naufrágio após ficarem apoiados durante sete horas em pacotes de cocaína num mar cheio de tubarões.

O barco em que o trio estava naufragou no oceano Pacífico, a cerca de 55 quilômetros da cidade de Tumaco, na Colômbia, próximo à fronteira com o Equador.

Imagens gravadas pela Força Naval do Pacífico mostram o momento em que os oficiais se aproximam do grupo, no último sábado, 29 de setembro.

De acordo com informações da Marinha do país, os três cidadãos colombianos estavam apoiados em pacotes que somavam quase 1,3 tonelada de cocaína. A droga seria levada a países da América Central, segundo informações da mídia colombiana.

O barco em que os suspeitos estavam naufragou após ser atingido por uma onda forte. A Marinha colombiana também fez buscas por um quarto homem que estaria na embarcação e desapareceu no mar, segundo os companheiros.

Os três homens salvos foram levados a Tumaco, em bom estado de saúde, segundo a Marinha. Eles vão enfrentar acusações por tráfico de drogas e poderão passar décadas na prisão.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!