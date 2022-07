Endometriose: 'A dor arruinou minha vida sexual'

Hollie mostra uma foto sua com maquiagem e uma no hospital, durante o tratamento para endometriose.

Hollie, de 24 anos, é uma entre 1,5 milhão de mulheres no Reino Unido que sofrem com a endometriose.

Foi o que a cantora Anitta relatou em suas redes sociais. A artista disse sofrer com dores há nove anos e falou que se submeterá a uma cirurgia após ser diagnosticada com a doença. Ela não especificou a data, mas disse que o procedimento já está agendado e teve "que cancelar muita coisa" em sua agenda, já que, após a cirurgia, "não pode fazer muito esforço por um mês".

"Nove anos dessa novela e eu já tentei de tudo que todos os tipos de médicos já falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E nada (e 9 anos deu foi tempo de eu tentar solução, hein?) porém nunca me pediram uma ressonância. Nenhuma matéria, artigo, site etc cogita a cistite de repetição como um possível sintoma de endometriose", desabafou Anitta no Twitter.