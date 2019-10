As imagens do rastro de destruição causado pelo tufão Hagibis no Japão

Direito de imagem Reuters Image caption Estudantes e moradores removem lama depois de enchentes causadas por tufão Hagibis

O tufão Hagibis causou um rastro de destruição em sua passagem pelo Japão, provocando enchentes e deslizamentos de terra.

Hagibis - que significa "velocidade" em Tagalo, um idioma falado nas Filipinas - é o maior tufão a atingir o país em 60 anos.

O ciclone atingiu a Península de Izu, no sudoeste de Tóquio, pouco antes das 19h hora local (6h de Brasília) no sábado (12/10), antes de se mover para o norte pela costa do país.

Direito de imagem EPA Image caption Rio Arakawa inundou

As chuvas torrenciais provocaram um aumento no nível de água de vários rios, incluindo o Arakawa, que atravessa a capital japonesa.

Dezenas de milhares de militares e socorristas foram mobilizados pelas autoridades japonesas.

Pelo menos 23 pessoas morreram até agora e 17 continuam desaparecidas, informou a TV pública NHK.

No bairro de Nagano, no centro de Tóquio, a água cercou os famosos trens-bala, enquanto helicópteros retiraram moradores ilhados dos telhados de suas casas.

"O governo fará todo o possível", disse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Ele prometeu que mais militares serão mobilizados se necessário.

Direito de imagem Reuters Image caption Ponte desabou sobre rio Chikuma

Neste domingo, a tempestade perdeu força e se dirigiu em direção ao mar.

Aproximadamente 150 mil casas na Grande Tóquio estão sem eletricidades e a distribuição de água corrente também foi atingida. Trens e voos foram cancelados por temor de que o tufão volte a ganhar força.

Direito de imagem Getty Images Image caption Moradores limpam lama de suas casas após passagem de tufão Hagibis

Direito de imagem Reuters Image caption Destroços são removidos das ruas em área residencial de Kawasaki

Segundo as autoridades, muitas das mortes ocorreram por soterramentos ou afogamentos.

Uma mulher de cerca de 70 anos morreu depois que acidentalmente caiu durante o resgate realizado por um helicóptero, informou a agência de notícias AP citando bombeiros.

Direito de imagem Reuters Image caption Socorrista nada em área inundada pelo ciclone

Algumas das áreas do Japão registraram em poucas horas um volume de chuva de 40% da média esperada.

As chuvas torrenciais também atingiram fazendas e inundaram armazéns.

"Nunca tivemos uma enchente como essa antes", disse à agência de notícias AFP um agricultor que mora a noroeste de Tóquio.

Direito de imagem AFP Image caption Distrito Harajuku, um dos mais agitados de Tóquio, ficou vazio

Autoridades japonesas recomendaram que 7 milhões de pessoas deixassem suas casas, mas somente 50 mil permaneceram em abrigos.

No mês passado, outro tufão, o Faxai, causou destruição em partes do Japão, danificando 30 mil casas, muitas das quais ainda não foram reparadas.

Direito de imagem EPA Image caption Pedestres têm dificuldade para caminhar por causa de chuva e vento fortes

Direito de imagem PA Media Image caption Estações de metrô ficaram desertas

Direito de imagem AFP Image caption Voos foram cancelados

Direito de imagem AFP Image caption Lojas fizeram barricadas para proteger produtos

Direito de imagem Kyodo/via REUTERS Image caption Bombeiros patrulham rua inundada em Tóquio

Direito de imagem AFP Image caption Cerca de 50 mil pessoas foram para abrigos

Direito de imagem EPA Image caption Autoridades recomendaram que 7 milhões de pessoas deixassem suas casas

Direito de imagem EPA Image caption Ambulância atravessa rua inundada

Direito de imagem Reuters Image caption Chuvas torrenciais provocaram um aumento no nível de água de vários rios

Direito de imagem Kyodo/via Reuters Image caption Área residencial submersa na região central do Japão

Direito de imagem EPA Image caption Casas desmoronaram em Chiba