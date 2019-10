Policial dispara pela janela e mata mulher negra na casa dela nos EUA

Uma mulher negra foi morta a tiros pela polícia pela janela do seu quarto nas primeiras horas da manhã do sábado (12/10), após um pedido de seu vizinho para verificar se ela estava bem.

Atatiana Jefferson, de 28 anos, estava em sua casa, em Fort Worth, no estado americano do Texas, acompanhada do sobrinho de oito anos.

O vizinho telefonou para a polícia depois de ficar preocupado ao ver a porta da frente da casa de Atatiana aberta durante a noite.

A polícia divulgou imagens que mostram um policial atirando alguns segundos depois de vê-la. O registro foi feito por meio de uma câmera acoplada ao uniforme do policial.

O vídeo mostrao policial fazendo buscas ao redor da casa, antes de notar uma figura na janela. Depois de solicitar que a pessoa levantasse as mãos, um policial faz um disparo através do vidro.

O Departamento de Polícia de Fort Worth disse em comunicado que o policial, que é um homem branco, "percebeu uma ameaça" quando sacou a arma.

Ele foi suspenso de suas atividades enquanto aguarda o término de uma investigação, acrescentaram as autoridades.

O caso gerou polêmica nos Estados Unidos, com acusações de racismo contra a polícia.

