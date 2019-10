'Descobri que minha vizinha era a irmã que procurei durante anos’

"Como raios minha irmã se mudou para a casa ao lado?". Parece história de filme.

Depois de anos procurando sua irmã biológica, a americana Hillary Harris a descobriu na casa ao lado, no Estado de Wisconsin, nos EUA.

Ela soube quem eram seus pais biológicos depois de engravidar e querer checar sua história genética. Foi para a agência de adoção para descobrir essa informação e acabou descobrindo que tinha irmãos.

"Nunca tinha prestado atenção em quem eram [meus vizinhos], todo ano havia novos", conta.

Em 2017, uma vizinha nova se mudou. Um dia, Hillary descobriu que seu nome era Dawn. Até aí, tudo bem.

Depois, vendo sua correspondência, viu o sobrenome: Dawn Johnson. Ora, esse era o nome de sua irmã biológica.

Hillary olhou a vizinha com outros olhos: mãos grandes (as dela também são), cabelos encaracolados (seu cabelo é naturalmente ondulado). Mas ficou com medo de lhe perguntar.

O marido de Hillary insistiu: "Se você não perguntar, eu vou!".

Dawn, por sua vez, conta ter olhado 20 casas antes de escolher aquela. E que percebeu estar sendo analisada pela vizinha da cabeça aos pés.

Um dia, Hillary mandou uma mensagem para Dawn: "Oi, sou sua vizinha", começou. E logo perguntou se ela era Dawn Johnson, e quem era seu pai biológico.

"Eu disse: 'Você e eu temos o mesmo pai, não temos?' E ela respondeu: 'Sim, sou sua irmã biológica'", lembra Dawn. Foi uma surpresa para as duas.

Dawn então comprou flores para Hillary e um cartão. Disse: "Bem-vinda, irmã, é um prazer conhecê-la".

Agora, elas se visitam o tempo todo. "Seja gentil com sua vizinha, ela pode ser a irmã que você está procurando", diz Dawn.

