Australiana é resgatada após 'SOS' ser avistado em câmera de segurança

Direito de imagem SOUTH AUSTRALIA POLICE Image caption Deborah Pilgrim ficou desaparecida por três dias

Uma mulher que estava desaparecida por três dias na Austrália foi resgatada por causa de uma mensagem "SOS" que escreveu na terra.

Deborah Pilgrim, 55, se perdeu no domingo, 13, depois de se separar sem querer de seu grupo de camping no sul da Austrália.

Em algum momento nesse período em que ficou perdida, ela foi parar em uma propriedade vazia e escreveu SOS na terra, segundo a polícia. "SOS" é um sinal usado para comunicar um pedido socorro.

O dono da propriedade, que mora a 70km do local, viu a mensagem em uma câmera de vigilância e avisou a polícia, que já estava conduzindo buscas pela área com objetivo de encontrar Pilgrim.

Com a ligação as buscas foram intensificadas e concentradas na região, e Pilgrim foi encontrada horas depois, na noite de terça, 15, em uma propriedade vizinha onde ela estava com acesso a água. Ela estava em bom estado de saúde perto da cidade de Sedan, de acordo com autoridades, e foi levada ao hospital por precaução.

Pilgrim diz que foi fazer uma caminhada e, quando se deu conta, estava perdida. "Eu tentei ficar longe do sol e ficar viva. Sabia que meu esforço tinha que ser para me manter viva", disse.

Direito de imagem SOUTH AUSTRALIA POLICE Image caption Pilgrim escreveu "SOS" na entrada de uma propriedade da região

Segundo a polícia, o homem que viu a mensagem, Neil Marriot, ficou checando as câmeras de sua propriedade "intermitentemente" à procura de Pilgrim depois que soube que uma mulher havia desaparecido na região.

Marriot disse à Australian Broadcasting Corporation que chamou a polícia ao perceber o SOS, "que não estava lá no dia anterior", escrito no chão. Ele disse que havia instalado as câmeras recentemente após uma série de invasões em sua propriedade.

"É fantástico que essa comunidade tenha usado as belezas da tecnologia para ajudar a encontrar a Deborah", disse o superintendente da polícia James Blandford.

