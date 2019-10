Polícia encontra 39 corpos dentro de caminhão em Essex na Inglaterra

Direito de imagem PA Media Image caption O motorista, de 25 anos, foi preso por suspeita de homicídio — vítimas ainda não foram identificadas

Corpos de 39 pessoas foram encontrados na madrugada desta quarta-feira dentro de um caminhão em Essex, na Inglaterra.

A polícia foi acionada pelo serviço de ambulância pouco antes de 1h40 (horário local), logo após a descoberta dos corpos no Parque Industrial de Waterglade.

As vítimas ainda não foram identificadas — mas as informações preliminares indicam que seriam 38 adultos e um adolescente. Não havia sobreviventes.

Identificar as vítimas "continua sendo nossa prioridade número um", afirmou Pippa Mills, subchefe de polícia, em entrevista coletiva.

O motorista do caminhão, um rapaz de 25 anos da Irlanda do Norte, foi preso por suspeita de assassinato.

Image caption Um cordão de isolamento foi colocado no local onde o caminhão foi encontrado — e o Parque Industrial de Waterglade foi fechado

"Prendemos o motorista do caminhão por conexão com o incidente, ele permanecerá sob custódia da polícia enquanto damos prosseguimento às investigações", afirmou Andrew Mariner, superintendente-chefe da polícia de Essex.

Ainda de acordo com a polícia, o caminhão teria saído da Bulgária e entrado no Reino Unido por Holyhead, maior cidade do condado de Anglesey no País de Gales, no sábado.

A subchefe de polícia fez um apelo para que qualquer pessoa que tenha informações sobre a rota do caminhão ou que tenha visto o veículo entre em contato com a polícia.

'Trágico incidente'

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que estava "chocado com este trágico incidente".

"Estou sendo atualizado regularmente, e o Ministério do Interior vai trabalhar em estreita colaboração com a Polícia de Essex, à medida que determinamos exatamente o que aconteceu. Meus pensamentos estão com todos aqueles que perderam a vida e seus entes queridos".

A ministra do Interior, Priti Patel, disse estar "chocada e triste com esse incidente totalmente trágico". Já Jackie Doyle-Price, parlamentar de Thurrock, em Essex, considerou a "notícia nauseante".

Direito de imagem Leon Neal/Getty Images Image caption Caminhão teria saído da Bulgária e entrado no Reino Unido por Holyhead, maior cidade do condado de Anglesey no País de Gales

"O tráfico de pessoas é um negócio vil e perigoso", tuitou Doyle-Price, acrescentando que espera que a polícia de Essex possa "levar os assassinos à justiça".

O Parque Industrial de Waterglade é enorme e abriga várias empresas multinacionais. De acordo com Peter Walker, repórter da BBC, a situação está bastante caótica no local — não param de chegar jornalistas e curiosos.

Glen Freeland, que trabalha na GSF Car Parts, perto de onde os corpos foram encontrados, afirmou que os funcionários da companhia não puderam acessar as instalações da empresa na manhã desta quarta-feira.

"O gerente chegou no trabalho nesta manhã e o local estava isolado, fomos transferidos para uma área diferente", contou Freeland.

Em junho de 2000, os corpos de 58 imigrantes chineses foram encontrados na traseira de um caminhão em Dover, na Inglaterra. Havia dois sobreviventes. Um motorista holandês foi preso no ano seguinte por homicídio culposo.

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!