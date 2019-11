'Order' e mais 10 palavras 'impossíveis' do ex-presidente da Câmara dos Comuns do Parlamento britânico

Direito de imagem Jessica Taylor/UK Parliament Image caption Bercow gritou 'ordem' cerca de 14 mil vezes ao longo de dez anos

"Order, order, order". A criativa entonação usada por John Bercow, presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, restaurava a ordem nos acalorados debates no Parlamento britânico fez dele uma celebridade não em seu país, mas no mundo.

Após dez anos no cargo, ele acaba de anunciar sua aposentadoria.

Seu bordão é a palavra "ordem", que bradava, como seus antecessores, para silenciar os parlamentares mais exaltados e possibilitar um debate equilibrado.

Para marcar sua aposentadoria, a BBC analisou 100 anos dos registros das transcrições do Parlamento — e descobriu como Bercow imprimiu sua marca ao cargo.

O recém-aposentado presidente da Câmara dos Comuns — equivalente à Câmara de Deputados brasileira — gritou "ordem" cerca de 14 mil vezes em dez anos.

Proporcionalmente, também fez mais intervenções do que todos os seus antecessores.

Mas um dos fatos mais curiosos envolvendo Bercow é que ele gostava de falar palavras difíceis.

A tal ponto que um parlamentar brincou que ele lia o dicionário toda noite antes de dormir para escolher o que dizer durante os debates.

São palavras que não eram ditas desde 1916, quando as transcrições dos debates do Parlamento começaram a ser arquivadas.

Confira algumas

Chuntering: murmurar, resmungar.

Auspices: auspício, augúrio, presságio; circunstâncias favoráveis; patrocínio, proteção.

Alacrity: alacridade, diligência, vivacidade, jovialidade, entusiasmo.

Mellifluous: melífluo, doce.

Demosthenian: demosteniano, característico de Demóstenes, orador grego.

Succinctness: concisão.

Jackanapes: arrogante, insolente; criança travessa.

Rhapsodise: compor ou recitar rapsódias; escrever ler com entusiasmo extravagante.

Denizen: habitante, cidadão; estrangeiro naturalizado.

Ere: antes.

