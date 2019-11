Por que a China impôs um ‘toque de recolher’ de menores para games online

Direito de imagem Getty Images Image caption A China começou a regulamentar a indústria de jogos para combater o aumento da miopia entre crianças

A China está impondo um toque de recolher para uso de jogos online para menores, anunciou o governo.

Jogadores menores de 18 anos serão proibidos de jogar online entre as 22:00 e as 08:00. Eles também ficarão restritos a 90 minutos de jogos durante a semana e três horas nos finais de semana e feriados.

É parte da mais recente iniciativa do país para conter o vício em videogame, que, segundo autoridades, é prejudicial à saúde das crianças.

A China é um dos maiores mercados de jogos do mundo.

As diretrizes oficiais do governo - divulgadas na terça-feira - incluem limites de gastos para menores.

Jogadores de oito a 16 anos de idade podem gastar até 200 yuans (cerca de R$ 117) por mês, enquanto aqueles entre 16 e 18 anos podem gastar até 400 yuans em suas contas de jogos.

A China é o segundo maior mercado de jogos do mundo. Nos Estados Unidos, a receita global gerada pelos video games superou a da China pela primeira vez este ano devido ao aumento das regulamentações impostas pelo governo chinês ao setor, de acordo com a empresa de pesquisa Newzoo.

Qual é o contexto?

A China critica os videogames por afetarem negativamente os jovens.

Em 2018, o governo anunciou a adoção de um regulador de jogos - em resposta a preocupações com a miopia nas crianças - para limitar o número de novos jogos online, restringir o tempo de pagamento e desenvolver um sistema de restrição de idade.

No mesmo ano, a China suspendeu as aprovações para novos videogames por nove meses, causando um golpe significativo para a lucrativa indústria.

Algumas das maiores empresas de videogames responderam proativamente, mas a fiscalização e a verificação confiável da idade têm sido grandes preocupações.

A Tencent - a maior empresa de jogos do mundo - reagiu às críticas limitando o tempo de jogo a uma hora por dia para usuários menores de 12 anos e a duas horas por dia para usuários entre 12 e 18 anos. Eles também começaram a exigir que os usuários provassem sua idade e identidade.

Mas as novas diretrizes serão aplicadas universalmente a todas as plataformas de jogos online que operam na China e abordarão diretamente as questões de aplicação da lei.

O governo trabalhará com a polícia para construir um sistema de identificação unificado que as plataformas de jogos possam usar para verificar a identidade e a idade de um usuário com dados do governo, disse um porta-voz à agência de notícias estatal Xinhua.

Distúrbio

No ano passado, a Organização Mundial da Saúde listou o vício em jogos - que eles chamam de "distúrbio do jogo" - como uma condição de saúde mental pela primeira vez.

O mais recente manual de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria não o reconhece oficialmente, listando o distúrbio de jogos na Internet como condição para estudos futuros.

Mas alguns países identificaram o uso excessivo de jogos como um importante problema de saúde pública e muitos têm clínicas particulares de dependência para tratar a doença.

