Após renúncia de Evo Morales, senadora da oposição assume a presidência da Bolívia

Direito de imagem Reuters Image caption Áñez entrou no Palácio Quemado, sede do governo da Bolívia, com uma Bíblia

A senadora da oposição Jeanine Áñez assumiu nesta terça-feira a presidência da Bolívia, cargo renunciado por Evo Morales no domingo, apesar de apoiadores do líder boliviano acusarem falta de quórum na sessão que alçou a parlamentar ao posto.

"Na ausência do presidente e do vice-presidente, como presidente do Senado, assumo imediatamente como presidente do Estado", disse Añez em uma sessão relâmpago que durou alguns minutos.

No primeiro discurso após assumir o cargo, a senadora afirmou que convocará novas eleições o mais rápido possível.

Como segunda vice-presidente do Senado, Áñez vinha defendendo que cabe a ela assumir a presidência após as renúncias de Evo Morales e da cúpula do partido dele que ocupava cargos na linha sucessória.

Além de Evo, deixaram seus cargos o vice-presidente, Álvaro Garcia; a presidente do Senado, Adriana Salvatierra; o vice-presidente do Senado, Rubén Medinacelli; e o presidente da Câmara dos Deputados, Víctor Borda.

A Constituição da Bolívia estabelece que, na ausência de presidente e vice-presidente, o próximo na sucessão é o presidente do Senado e depois o presidente da Câmara dos Deputados.

A ação de Áñez foi apoiada pelo ex-presidente Carlos Mesa, oponente de Morales nas eleições de 20 de outubro; e Luis Fernando Camacho, uma das principais vozes da direita contra Morales.

Já Morales, asilado no México, escreveu no Twitter que, com a jogada da oposição, "foi consumado o golpe mais sorrateiro e desastroso da história".

"Uma senadora golpista se autoproclama presidenta do Senado e logo presidenta interina da Bolívia sem quórum no Legislativo", disse.

Direito de imagem Reuters Image caption Evo Morales em voo rumo ao México; no Twitter, ele afirmou que posse de 'senadora golpista' é consumação de 'golpe desastroso'

O partido dele, o Movimento ao Socialismo (MAS), ocupa dois terços do Congresso — o que colocava em questão o quórum para realizar a sessão desta terça-feira, já que havia a expectativa de que parlamentares leais a Evo a boicoitassem.

De fato, a maioria dos membros do partido na assembleia ignorou a convocação para a sessão, muitos classificando-a como ilegítima.

Mas em poucos minutos, os partidos de oposição tomaram seus assentos e empossaram Áñez, justificando a ação com um comunicado desta terça-feira do Tribunal Constitucional — que conclamou uma "imediata" sucessão constitucional, sem necessidade de deliberações do Legislativo.

O tribunal citou uma jurisprudência de 2001 segundo a qual "o funcionamento do Executivo de forma regular não deve ser suspenso" e afirmou que o momento atual é de "grave situação social e política" no país.

Direito de imagem Reuters Image caption No primeiro discurso após assumir o cargo, Jeanine Áñez afirmou que convocaria novas eleições o mais rápido possível

Áñez imediatamente se mudou para o Palácio Quemado, sede do Executivo a poucos metros do prédio do Legislativo, onde entrou segurando uma Bíblia e cantando o hino nacional.

A Bolívia vive em profunda crise política desde as eleições de 20 de outubro, cuja idoneidade virou estopim para disputas na política e nas ruas — autoridades registram pelo menos sete mortos e centenas de feridos em protestos pelo país.

Morales, que chegou ao México na terça-feira, renunciou no domingo após "sugestão" do alto comando militar e de "irregularidades" detectadas pela Organização dos Estados Americanos (OEA) nas eleições de outubro.

