O que é a peste pulmonar e por que sua aparição na China preocupa

Direito de imagem Getty Images Image caption A peste pneumônica é causada pela bactéria Yersinia pestis

A forma mais rara, porém mais letal de peste, apareceu na China.

Duas pessoas foram hospitalizadas em Pequim após contrairem a peste pulmonar ou pneumônica - uma variante altamente infecciosa da doença e muitas vezes fatal - confirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na quarta-feira (13/11).

Os dois pacientes, originários da Mongólia Interior - região do norte da China - foram colocados em quarentena após serem diagnosticados com a doença, segundo autoridades de saúde do distrito de Chaoyang, a leste da capital chinesa.

Segundo a OMS, o governo chinês está tentando conter e tratar os dois casos e aumentou sua vigilância.

Uma variante perigosa

A peste pulmonar é uma doença que afeta humanos e outros mamíferos. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis.

Os seres humanos geralmente se contagiam pela picada de pulgas infectadas, que vivem em pequenos mamíferos como ratos, ou ao manipular um animal infectado com a doença.

Sua taxa de mortalidade pode ser alta, mas o tratamento com antibióticos é eficaz se administrado até 24 horas depois do contágio.

Direito de imagem Getty Images Image caption O surto de peste bubônica na Idade Média foi um dos mais mortais da história da humanidade

Segundo a OMS, existem três formas de infecção por peste: a bubônica - a mais comum, que afeta os gânglios linfáticos -, a septicêmica - ocorre quando a infecção se propaga pelo fluxo sanguíneo - e a pulmonar, quando afeta os pulmões.

A bubônica, também chamada de peste negra, é talvez a mais famosa, já que na Idade Média ocasionou um dos surtos mais mortais da história da humanidade.

Menos comum, ela é a forma mais virulenta de peste. Geralmente ocorre devido à disseminação para os pulmões de uma infecção bubônica avançada e geralmente é transmitida por ratos, embora também seja possível passar de uma pessoa para outra através de uma simples tosse.

Se não for tratada, a peste pulmonar tem uma taxa de letalidade próxima a 100%.

As autoridades de saúde chinesas disseram que todas as pessoas em risco de exposição à doença foram localizadas e tratadas, e que os hospitais intensificaram o monitoramento de pessoas com sintomas semelhantes.

Eles acrescentaram ainda que o risco de um surto de peste pulmonar no país é mínimo.

Outros casos

Os surtos na China não são frequentes, mas grande parte da cidade de Yumen, no Noroeste, foi colocada em quarentena em 2014, depois que um morador de 38 anos morreu de peste bubônica.

Direito de imagem Getty Images Image caption A peste geralmente é transmitida por ratos

As populações de roedores aumentaram na Mongólia Interior após secas persistentes, agravadas pelas mudanças climáticas.

Na vizinha Mongólia, duas pessoas morreram na primavera passada depois de comer marmota crua, um alimento que pode transportar a bactéria Yersinia pestis.

Em Madagascar, um surto de peste em 2017 deixou mais de 200 mortos.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!