Atirador fere várias pessoas em escola na Califórnia, dizem autoridades

A escola afetada e outras escolas vizinhas foram fechadas após o incidente

Ao menos cinco pessoas ficaram feridas após um atirador abrir fogo em uma escola de ensino médio na Califórnia, segundo autoridades locais.

O ataque ocorreu na Saugus High School, em Santa Clarita, ao norte de Los Angeles, nesta quinta-feira (14/11). O ato ocorreu minutos antes do início das atividades escolares.

A polícia descreveu o suspeito como um "jovem de feições asiáticas vestindo roupas pretas". Segundo os policiais, a situação ainda não foi controlada.

Outras escolas na região foram fechadas.

Segundo o site do jornal Los Angeles Times, o suspeito tem 15 anos.

Imagens feitas de um helicóptero mostram policiais entrando na escola, e vítimas feridas sendo levadas a ambulâncias.

O xerife do condado de Los Angeles pediu às pessoas que moram na região que tranquem as portas e fiquem vigilantes quanto à presença do suspeito enquanto as buscas ocorrem.

