O que é o cerco de Túpac Katari, anunciado por seguidores de Evo e temido em La Paz

Direito de imagem Reuters Image caption Movimentos sociais leais a Evo Morales exigem a renúncia imediata da presidente interina Jeanine Áñez

Produtos básicos quase esgotados nos supermercados, filas para comprar pão nas primeiras horas do dia, ruas vazias devido à falta de gasolina... La Paz ainda guarda na memória as cenas mais marcantes dos cercos à cidade em 2003 e 2005.

Em ambas as ocasiões, todos os acessos à capital da Bolívia foram fechados para que nenhum alimento, gasolina ou botijões de gás pudessem entrar.

Nas duas ocasiões, povos indígenas, moradores da cidade de El Alto, produtores de folhas de coca e outros setores decretaram o "cerco de Tupac Katari" a La Paz, uma medida que os mesmos grupos anunciaram nesta semana para defender o ex-presidente Evo Morales.

Morales exilou-se no México após renunciar e, agora, pede para retornar à Bolívia para concluir seu mandato até janeiro de 2020. Enquanto isso, as organizações leais a ele não desistem e exigem a renúncia imediata da presidente interina, Jeanine Áñez.

Quatro semanas após as eleições em que a oposição denunciou ter ocorrido uma fraude e que, segundo a Organização dos Estados Americanos (OEA), teve "irregularidades", estes movimentos sociais apelam para uma estratégia que já funcionou antes e que se origina no século 18.

Direito de imagem AFP Image caption A Bolívia vive uma onda de protestos desde as eleições de 20 de outubro

A lenda do cerco

Em 2003, uma mobilização que aparentemente não representava um perigo real para o governo de Gonzalo Sánchez de Lozada transformou-se em um protesto maciço que terminou com a renúncia do então presidente.

As primeiras mortes ocorridas na crise agravaram a situação e levaram as Províncias indígenas no entorno de La Paz a tomar uma decisão: reeditar o cerco de Túpac Katari.

A violenta resposta do governo em El Alto acabou sendo conhecida como o Massacre de Outubro e deixou mais de 70 mortos. Gonzalo Sánchez de Lozada renunciou algumas semanas depois, em 17 de outubro de 2003.

Direito de imagem Getty Images Image caption Os piores episódios de violência foram registrados em Cochabamba

Direito de imagem Getty Images Image caption Os plantadores de coca de Chapare continuam a defender Evo Morales

Em 2005, com Carlos Mesa como presidente, houve uma nova crise política que levou a um novo bloqueio total de La Paz. A medida funcionou mais uma vez, e o mandato de Mesa terminou prematuramente em meados daquele ano.

Essa estratégia remete a 1781, um dos anos mais icônicos das lutas dos povos indígenas contra o colonialismo espanhol. Julian Apaza, conhecido como Túpac Katari, liderou dezenas de milhares de indígenas no cerco à cidade de Nossa Senhora da Paz por vários meses, desencadeando cenas de horror e desespero entre os espanhóis e descendentes de espanhóis que viviam ali.

Embora o cerco tenha sido derrotado e Katari punido com a morte, esse epidósio ficou conhecido como um feito indígena que forçou os representantes da colônia a ficarem de joelhos por alguns meses.

Direito de imagem Getty Images Image caption Em 2003, o acesso rodoviário a La Paz foi bloqueado

Alguns dias atrás, Evo Morales fez uma menção ao líder indígena em sua conta no Twitter. "O imperialismo espanhol pensou que, ao desmantelar Túpac Katari há 238 anos, acabaria com a força do povo para romper as correntes do colonialismo. Hoje, mais do que nunca, a luta continua. Diante da repressão do golpismo racista, repetimos a frase: 'Voltarei e serei milhões!'."

A reedição do cerco

Após a renúncia de Evo, uma grande marcha de moradores das Províncias indígenas percorreu La Paz. "Agora sim, guerra civil", eles gritavam enquanto avançavam pelo centro da cidade e caminhavam ao redor do Palácio do Governo e da Assembleia Legislativa Plurinacional.

"Cerco até as últimas consequências, companheiros", disse um dos manifestantes que vestia um poncho vermelho e carregava uma wiphala, bandeira indígena elevada a símbolo nacional por Morales.

Ele explicou que o objetivo dos manifestantes é deixar La Paz "sem um grão de arroz", conforme uma decisão tomada no fim de semana, em uma assembleia dos representantes das Províncias e de organizações sociais ligadas a Morales, na cidade de El Alto, quando decidiu-se sufocar a capital boliviana até que Áñez deixe a Presidência.

Direito de imagem Reuters Image caption Os apoiadores de Morales exigem a renúncia imediata da presidente interina, Jeanine Áñez

Caso ela não renuncie, o cerco começará entre as próximas terça e quarta-feira, com uma greve por tempo indeterminado e o "bloqueio de mil ruas".

No entanto, as organizações de El Alto ligadas a Morales não são as únicas que se juntarão à mobilização. As federações de produtores de folha de coca de El Chapare, no centro da Bolívia, também deram um ultimato a Áñez e dizem que nunca abandonarão o homem que começou como "um deles" e "chegou ao poder em defesa da coca".

O medo do cerco

Lizzy Moraibe é uma estudante universitária de 20 anos e foi a La Paz para estudar. Nos cercos de 2003 e 2005, ele morava em Santa Cruz e tinha menos de 6 anos de idade. Ela diz que não sabe muito bem o que comprar para estocar antes do cerco.

"Há cada vez menos comida, e não sabemos quando isso vai acabar", diz Moraibe, que mora sozinha e vai ao mesmo restaurante todos os dias para almoçar. "A cozinheira toda vez me diz que há menos comida. Que não há frango, agora não há carne. Tudo está acabando."

Direito de imagem Reuters Image caption Os indígenas aymaras concordaram em se juntar ao cerco a La Paz

Por outro lado, Joeris Vera sabe muito bem como foram os cercos recentes e decidiu aproveitar uma tarde livre para ir aos mercados. Por 2 kg de carne bovina, pagou o equivalente a R$ 126, algo que não deveria custado mais do que R$ 84 antes da atual crise.

"Felizmente, consegui isso, mas acho que a fila para o frango era de três horas", diz ele, resignado.

Vera tem 45 anos e lembra das últimas vezes que o "cerco de Túpac Katari" obrigou La Paz a estocar mantimentos e produtos básicos — e a deixou muito parecida com uma cidade fantasma.

"Eu não quero voltar a viver aquilo. Espero que solucionem a situação de uma vez", diz ele.

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!