O que todos podem aprender com esta foto de idoso em seu leito de morte que viralizou

Direito de imagem ADAM SCHEMM Image caption Norbert Schemm, de 87 anos, foi rodeado por seus familiares em seus últimos dias

Por que a imagem de um idoso em seu leito de morte no hospital fazendo um último brinde viralizou ao redor do mundo?

Tudo o que Norbert Schemm, de 87 anos, da cidade americana de Appleton, em Wisconsin, queria era que seus últimos momentos fossem ao lado de seus entes queridos enquanto tomava uma cerveja.

Junta, a família conversou, deu risada, recordou memórias e posou para uma foto, que Tom, um dos filhos de Schemm, compartilhou com o grupo da família no WhatsApp.

Mas, horas depois, quando Schemm morreu e seu neto Adam postou a foto nas redes sociais, a família se viu arrebatada pelo alto número de estranhos que buscaram conforto nessa última imagem.

A foto já registrou mais de 4,5 mil comentários, 31 mil retuítes e 321 mil curtidas apenas no Twitter. Depois, apareceu no Reddit e em outras plataformas sociais.

Adam disse: "Meu avô foi relativamente saudável ao longo de sua vida, mas, no domingo da semana passada, no hospital, perceberam que seria o fim. Ele chamou seus netos na segunda-feira. Nós tiramos a foto na noite de terça-feira e, no dia seguinte, ele morreu do câncer de cólon que o havia atingido".

"Meu pai disse para a gente que o vovô queria uma cerveja e agora, quando olho para essa foto, me dá um consolo."

"Eu posso dizer que meu avô está sorrindo. Ele está fazendo o que ele queria fazer — foi um momento espontâneo."

Adam disse que estava hesitante em postar a foto nas redes sociais por causa do contexto, mas decidiu seguir em frente porque era apenas um momento bonito.

My grandfather passed away today.



Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW — Adam Schemm (@AdamSchemm) 21 de novembro de 2019

"Na verdade, isso nos ajudou com a nossa dor. É reconfortante ver que todos estavam todos juntos em seus momentos finais."

Ele disse que a família ficou rastreando para ver até onde a imagem tinha viajado e adorou o fato de ela ter sido compartilhada por tantas pessoas.

"(A foto) Parece ter mexido com o senso de comunidade. É claramente um momento com que muitas pessoas se identificam. Os comentários foram muito gentis e vimos fotos de pessoas brindando com copos de cerveja em sua homenagem. Pensei que a foto fosse ser curtida por pessoas que eu conhecia, não tinha ideia de que ela ajudaria tantas pessoas desconhecidas".

Ben Riggs, de Indianápolis, estava entre as pessoas "de fora" que responderam à imagem no Twitter. Ele postou uma foto de seu próprio avô, Leon Riggs, de 86 anos, tirando proveito de um charuto e cerveja finais.

Ben disse à BBC que viu a imagem em seu feed do Twitter e isso o lembrou do pedido final de seu avô quando este morreu, em 2015.

"Eu não apago as fotos no meu telefone. Voltei nela e me senti compelido a responder e compartilhar meu próprio registro. Isso me fez voltar no tempo e ver outra pessoa sentir uma dose final de felicidade antes da morte me causou uma sensação boa."

Ben disse que seu avô tinha Alzheimer e sua memória funcionava em ondas, mas, no final, ele e seu pai acharam importante cumprir o desejo final do avô.

"Embora a morte nunca chegue na hora certa, acho importante sempre tentar encontrar um lado positivo."

Ben contou que na noite em que seu avô morreu, ele, seus irmãos e seu pai se reuniram com ele para celebrar sua vida. Eles tiraram outra foto de família. Tragicamente, o pai de Ben, Mike, morreu inesperadamente no dia seguinte de insuficiência cardíaca. Ele diz que ambas as fotos finais lhe trouxeram muito conforto.

I don't know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I'm so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA — Ben Riggs (@RenBiggs) 21 de novembro de 2019

Brigid Reilly, da Filadélfia, também respondeu ao tuíte original de Adam com uma imagem de sua avó Theresa Meehan, falecida em outubro de 2019 de insuficiência cardíaca e renal, aos 84 anos.

Ela disse à BBC: "Minha avó foi internada em um hospital para cuidados paliativos, então sabíamos que ela partiria em breve".

"No final, minha família queria levar para ela suas coisas favoritas, que incluíam sushi, a música de Frank Sinatra, todos nós juntos, e sua bebida preferida, que era Baileys — o licor irlandês. Quando ela se aproximou do fim, pediu que todos fizéssemos um último brinde juntos."

Brigid disse que a imagem foi mostrada no funeral de sua avó.

"Fizemos um vídeo comemorativo da vida dela e incluímos a imagem nele. Acho que tenho muita sorte de ter tido esses momentos finais com ela."

Mas o que há na imagem que levou centenas de milhares de pessoas a reagirem?

Por que a foto viralizou?

Ann Neumann, autora do livro The Good Death ("A Boa Morte", em tradução livre), diz: "Viralizou porque é algo que todos nós desejamos. Porque a imagem nos dá a chance de pensar em nossos próprios entes queridos e de se juntar à família Schemm neste momento tão profundo."

Direito de imagem BEN RIGGS Image caption Ben Riggs perdeu o pai e o avô em menos de 48 horas, mas encontra consolo por ele e seus irmãos terem tirado uma foto com o pai horas antes de morrer

"Mas também nos dá a chance de lamentar com eles. Ao fazer isso, podemos pensar em nossos entes queridos, idosos, doentes e mortos."

Ela disse que a imagem captura o que todo mundo gostaria em sua última noite — estar cercado por seus entes queridos.

Ela acrescenta: "Poucos de nós sabemos a hora de nossa morte ou têm a presença de espírito para marcá-la dessa maneira. Vivemos vidas distantes, com nossos familiares morando em outros Estados ou países. Existem milhões de histórias de filhos adultos perdendo a morte de seus pais por causa da distância."

"Há milhões de histórias de um pai prestes a morrer ficando inconsciente nos últimos dias de suas vidas. Perder a chance de dizer adeus é um grande medo humano. A oportunidade de compartilhar esse último encontro raro e bonito viraliza porque é uma versão de um ideal da morte."

"Se há uma lição nesta foto, ela é sobre valorizar todo o tempo que temos com aqueles que amamos. Tome uma cerveja, dê as mãos, compartilhe histórias. O tempo é finito."

Por que compartilhamos fotos no leito de morte?

Kenneth Doka, conselheiro sênior de luto da Hospice Foundation of America e ex-presidente do Grupo Internacional de Trabalho sobre Morte e Luto, diz que não há algo especificamente certo a dizer ou fazer quando se trata dos momentos finais de uma vida.

Direito de imagem MEEHAN FAMILY Image caption Theresa Meehan queria beber o licor de Bailey com sua família quando ela chegou ao fim de sua vida

"Acho que o principal é ouvir e quando alguém está morrendo deixe-o compartilhar o momento importante."

Ele descreveu a foto como uma imagem encantadora e disse não ter ficado surpreso que Adam tenha postado o que poderia ser considerado um momento privado nas redes sociais.

"Sempre usamos a tecnologia para lidar com a morte. Os antigos egípcios usavam pirâmides. O que estamos fazendo agora é adaptar nossos rituais à tecnologia disponível."

Adam diz que seu avô teria achado a atenção incrível.

"Eu não acho que ele teria se importado. Ele teria rido."

"Acho que a maior lição a ser aprendida e o que acredito que meu avô diria é 'seja gentil, ame um ao outro e que a família é o que importa'".

