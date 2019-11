O que se sabe sobre incidente com feridos em ponte de Londres

Direito de imagem PA Media Image caption Polícia na London Bridge, no centro de Londres

Um incidente deixou feridos após um esfaqueamento na London Bridge, na região central de Londres. A polícia metropolitana de Londres disse que deteve um homem e que várias pessoas foram feridas. O serviço de emergência londrino declarou o caso como um "incidente grave".

A polícia disse que as circunstâncias relacionadas ao incidente ainda não estão claras, mas que, por precaução, reagiu ao chamado como se fosse um ato terrorista.

Ela fora chamada por causa de um esfaqueamento em um local perto da ponte pouco antes das 14h (11h no horário de Brasília).

A polícia também disse que atirou em um homem; mas não se sabe se este é o mesmo que foi detido.

O jornalista da BBC John McManus, que estava na região, disse que viu um grupo de homens brigando na ponte. A polícia então chegou e houve troca de tiros, disse ele.

"Há alguns minutos eu estava andando pela London Bridge na parte sul em direção à parte norte. Parecia haver uma briga do outro lado da ponte, com vários homens atacando um homem. A polícia então chegou rapidamente, inclusive polícia armada, e vários tiros foram disparados em direção ao homem", disse McManus ao canal da BBC News.

O sistema de transporte britânico fechou a estação de metrô que fica no local, onde nenhum trem terá permissão de parar.

Direito de imagem PA Media Image caption Polícia de Londres fechou estação de metrô perto do local

Direito de imagem @GeorgeBarden_ Image caption Ponte na região central de Londres

Noa Bodner, uma mulher que está presa dentro de um restaurante na região da ponte, disse à BBC News que um grupo de pessoas entrou no restaurante e que "todo mundo basicamente pulou para se esconder debaixo das mesas".

"Nos disseram para ficar longe das janelas. Houve pessoas que entraram dizendo que tiros haviam sido disparados."

Ela disse que a gerente correu para trancar as portas e que a equipe do restaurante disse para as pessoas ficarem longe da entrada do restaurante.

De acordo com Bodner, o clima estava "calmo". "Algumas pessoas estava um pouco nervosas, mas estavam sendo atendidas por amigos ou funcionários do restaurante."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!