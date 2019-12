Garoto de 12 anos dirige picape e foge com cachorro de incêndio na Austrália

Direito de imagem Dalwallinu Police Image caption Bombeiros encontraram o menino após ele escapar das chamas com a picape de seu irmão

A polícia australiana resgatou um menino de 12 anos que fugiu de um incêndio florestal no oeste do país dirigindo uma picape com o cachorro da família.

Luke Sturrock estava só em casa quando as chamas ameaçaram a cidade de Mogumber, ao norte de Perth, no domingo.

O pai do menino, Ivan Sturrock, e seu irmão mais velho estavam fora da residência, tentando conter o fogo.

Eles orientaram o menino a fugir até um pé de laranja que ficava a cerca de 4 km se o fogo se aproximasse muito da casa.

Quando o incêndio estava próximo, o menino pegou seu cão e escapou com a Ford Ranger do irmão.

Cerca de uma hora depois, bombeiros que combatiam as chamas encontraram o menino atrás da roda do veículo e o puxaram.

"Menino típico de fazenda, ele era bem esperto, acho que o problema é que ele não sabia ao certo para onde ir e era difícil enxergar com toda a fumaça", Craig Spencer, da Brigada Bindoon Bushfire, disse à ABC Radio Perth.

"Acho que ele provavelmente entrou em pânico quando o descobrimos e o resgatamos na estrada."

Os bombeiros o levaram a uma área segura e o deixaram com a polícia, que o devolveu à família.

Ivan Sturrock disse estar orgulhoso do filho.

"Nós o ensinamos a dirigir desde que ele tinha cerca de sete anos em caso de coisas assim acontecerem, e eu fiquei bastante orgulhoso dele; ele fez exatamente o que lhe dissemos para fazer", Sturrock disse à ABC News.

O policial Michael Daley, que levou o menino até seu pai, orientou as famílias a "ter um plano e revisá-lo com frequência" para o caso de um incêndio ameaçar sua casa.

Alertas de incêndios perigosos têm sido emitidos no leste e oeste da Austrália.

No Estado de Western Australia, bombeiros tentam combater um incêndio ao norte de Perth há seis dias.

O fogo, que já consumiu mais de 13 mil hectares, perdeu força na segunda-feira, quando se esperava que moradores evacuados pudessem retornar a suas casas.

Enquanto isso, autoridades divulgaram alertas sobre um grande incêndio que já destruiu 20 casas perto de Sydney.

Qual a gravidade dos incêndios na Austrália?

Desde setembro, seis pessoas morreram em uma onda de incêndios que afeta a Austrália, especialmente os Estados de New South Wales (NSW) e Queensland.

As chamas destruíram mais de 700 casas e encheram as cidades de fumaça.

O fogo e as condições metereológicas extremas têm gerado detabe na Austrália sobre a necessidade de ações mais fortes contra as mudanças climáticas.

Na semana passada, partes de Sydney registraram uma qualidade do ar 22 vezes pior que o padrão.

Uma onda de calor que cruza o leste do país deve ampliar o risco de incêndios nesta semana.

Espera-se que a temperatura ultrapasse os 40 graus Celsius em muitas áreas. Partes de Sydney podem registrar até 46 graus no fim de semana, segundo meteorologistas.

