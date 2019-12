Direito de imagem Getty Images Image caption Roxette vendeu mais de 80 milhões de discos

Em 1986, Marie Fredriksson e Per Gessl criaram o que viria ser um dos maiores grupos musicais da Suécia: o Roxette.

Não demorou muito para que a dupla se tornasse um sucesso no país e em outros países da Escandinávia, emplacando hit atrás de hit.

O estrelato mundial da banda, que ficou marcada por hits como Listen to Your Heart e It Must Have Been Love, entretanto, só veio anos depois, após a insistência de um estudante americano.

Marie Fredriksson morreu na segunda-feira (9/12), aos 61 anos, após 17 anos de luta contra um câncer. A informação foi confirmada por seu empresário e familiares nesta terça, 10.

Pule YouTube post de Roxette Alerta: Conteúdo de terceiros pode conter publicidade Final de YouTube post de Roxette Direitos da imagem Roxette Roxette

Da cidade de Halmstad, os membros do Roxette se conheceram no final dos anos 1970, quando Fredriksson participava dos grupos pop Strul e MaMas Barn, e Gessle tocava com a Gyllene Tider, uma das bandas de maior sucesso na Suécia à época.

Quando se juntaram, logo se tornam astros da música pop no país, com o single Neverending Love, seguido do álbum Pearls of Passion.

Direito de imagem Getty Images Image caption Marie Fredriksson descobriu um tumor no cérebro em 2002

Apesar da popularidade na Escandinávia, a produtora Capitol Records resolveu não lançar o álbum nos Estados Unidos.

Mas isso só até um americano que estudava na Suécia levar uma cópia do segundo disco da banda à sua cidade natal, Mineápolis, no Estado de Minnesota. Após muita insistência, ele convenceu uma rádio local a tocar a música The Look.

A partir daí, a canção estourou e se tornou a primeira de quatro hits "número 1" que a banda teria nos EUA.

A segunda foi It Must Have Been Love, uma música de 1987 regravada pela dupla em 1990 para a trilha sonora do filme Uma Linda Mulher, sucesso com Julia Roberts e Richard Gere. A música liderou as paradas em mais de 10 países.

Direito de imagem Getty Images Image caption A cantora chegou a lançar álbum solo

Batalha contra o câncer

Roxette continou fazendo turnês e lançando álbuns ao longo dos anos 1990, vendendo mais de 80 milhões de cópias de discos em todo o mundo.

Após uma breve pausa, quando Gessle voltou a tocar com a Gyllene Tider, a dupla lançou os álbuns Have a Nice Day, de 1999, e Room Service, de 2001.

Em 2002, Fredriksson estava em sua cozinha após fazer exercícios quando caiu. Os médicos descobriram, então, que ela tinha um tumor no cérebro.

A cantora passou três anos em tratamento e chegou a perder a visão do olho direito. O período a fez escrever sobre o "medo" e lançar um álbum solo, chamado The Change.

Em 2005, Fredriksson disse ao jornal sueco Aftonbladet que seu tratamento havia sido bem-sucedido: "Estou saudável".

O retorno aos palcos com o Roxette aconteceu em 2008. A turnê de retorno teve ingressos esgotados pela Europa, e a banda lançou mais álbuns nos anos seguintes. Em 2016, entretanto, a saúde de Fredriksson piorou, e os médicos a aconselharam a suspender os shows.

Em seu ultimo single, Sing Me A Song, de 2018, a cantora parece falar sobre a morte: "O amor que eu tive e dei/ Torna difícil de dizer adeus", em tradução livre.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!