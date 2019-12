Os estudantes que vão às aulas armados com fuzis

"Alguns (meninos) as carregam por causa de disputas entre famílias, para outros é apenas um hobby", diz um jovem estudante.

A região, que fica no nordeste do Afeganistão, não é controlada pelo Talebã, nem pelo governo afegão.

Moradores locais insistem que as armas são apenas para proteger o vale. Mas alguns deles esperam por mudanças.

"Se uma via asfaltada nos conectar com o centro do nosso distrito, todos os nossos jovens vão conseguir emprego. Alguns vão abrir suas próprias barracas e outros vão administrar lojas de pneus ou hotéis", diz o morador Malek Sahib Khan.

Enquanto as mudanças não ocorrem, os jovens continuam a aperfeiçoar suas hablidades de tiro.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!