O incêndio que matou quase todos os macacos em um zoológico da Alemanha

O espaço para macacos no zoológicos de Krefeld foi totalmente destruído

Um incêndio num santuário para macacos na cidade alemã de Krefeld deixou quase todos os animais que viviam no espaço mortos, na madrugada desta quarta-feira, 1º de janeiro.

O espaço de 2.000 metros quadrados era a casa de animais raros, como orangotangos-de-bornéu, chimpanzés e saguis.

De acordo com o jornal Frankfurter Allgemeine, mais de 30 animais morreram nas chamas. Apenas dois orangotangos foram encontrados vivos, com ferimentos leves.

O zoológico de Krefeld, cidade localizada na região de Düsseldorf, informou que os funcionários estão "em choque" após o fogo destruir o espaço. "Nosso maior medo se tornou realidade", afirmou em nota nas redes sociais.

Reportagens da imprensa alemã afirmam que o incêndio pode ter sido causado por fogos de artifício ou pequenos balões lançados durante as festas de Réveillon. As causas do incêndio, entretanto, ainda não foram confirmadas.

Changi foi um dos orangotangos que nasceu no zoológico em 2010

Um "jardim dos gorilas" que fica próximo ao local do incêndio não foi atingido. O gorila Kidogo, que vive com sua família na área, passa bem, segundo o zoológico.

O espaço onde viviam os macacos foi construído em 1975 e simulava o clima de uma floresta tropical, com pássaros, morcegos e árvores.

O zoológico de Krefeld agredeceu as ofertas de ajuda das pessoas e pediu compreensão ao público que pretendia visitar o espaço no primeiro dia do ano de 2020.

