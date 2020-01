As grandes crises que levaram a relação entre EUA e Irã ao ponto de tensão atual

O comandante militar mais poderoso do Irã, o general Qasem Soleimani, foi morto em um ataque de drone dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá, no Iraque.

Os EUA chamam o comandante, e o esquadrão de elite Força Quds, que ele liderava, de terroristas e os acusam pelas mortes de centenas de americanos.

O governo americano diz, ainda, que Soleimani aprovou os ataques recentes à Embaixada dos EUA em Bagdá.

Com essa morte, as relações já tensas entre os dois países escalam ainda mais, e o líder supremo iraniano prometeu uma “vingança severa” pelo ataque.

Conflitos não são novidade para EUA e Irã, que estão em disputa há décadas e ocuparam o noticiário de política internacional recentemente por episódios como a anulação do acordo nuclear iraniano. Mas a relação entre as nações não foi sempre de inimizade.

