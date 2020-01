Após morte de general, Irã anuncia fim de limites para enriquecer urânio

Direito de imagem EPA Image caption O governo do presidente iraniano Hassan Rouhani (à direita) afirmou que vai aumentar o enriquecimento de urânio

O governo do Irã declarou que não vai mais cumprir nenhuma das restrições impostas por um acordo nuclear firmado em 2015.

Em comunicado, o regime iraniano afirmou que não cumpriria mais as limitações de sua capacidade de enriquecimento de urânio, estoque de material enriquecido ou pesquisa e desenvolvimento.

A declaração ocorreu após uma reunião do gabinete do governo em Teerã, capital do país.

O anúncio ocorre em meio a tensões e ameaças crescentes entre os Estados Unidos e o país do Oriente Médio. Na sexta-feira, o general iraniano Qasem Soleimani foi morto em Bagdá por um drone americano.

Em 2015, o Irã concordou em limitar suas atividades nucleares e permitir a inspeção de fiscais internacionais em troca do congelamento de sanções econômicas impostas ao país.

Em 2018, o presidente dos EUA, Donald Trump, abandonou o acordo, dizendo que queria forçar o Irã a negociar um novo documento que colocaria mais restrições em seu programa nuclear e também interromperia o desenvolvimento de mísseis balísticos.

O Irã recusou a proposta de Trump e, desde então, está gradualmente revertendo seus compromissos firmados no acordo.

Além do anúncio sobre o enriquecimento de urânio, os parlamentares do Iraque aprovaram uma resolução pedindo que tropas estrangeiras deixassem o país após o assassinato de Soleimani na sexta.

Cerca de 5.000 soldados dos EUA estão no Iraque como parte da coalizão internacional que combate o grupo extremista Estado Islâmico.

Essa coalizão interrompeu as operações contra o grupo no Iraque pouco antes da votação deste domingo.

Direito de imagem AFP/Getty Image caption Solemani, morto na sexta-feira, era uma das figuras mais importantes do regime iraniano

O que o Irã alega?

"O Irã continuará seu enriquecimento nuclear sem limitações e com base em suas necessidades técnicas", afirmou o comunicado do governo, transmitido pela TV.

No entanto, o pronunciamento não afirmou que o país está se retirando do acordo de 2015 e acrescentou que o Irã continuaria a cooperar com a agência nuclear da ONU, a AIEA.

O governo acrescentou que o Irã estava pronto para retornar aos seus compromissos, uma vez que desfrutava dos benefícios do acordo. Especialistas afirmam que ponto faz referência à incapacidade do país de vender petróleo diante das sanções dos EUA.

O Irã sempre insistiu que seu programa nuclear é inteiramente pacífico.

As outras partes do acordo de 2015 — Reino Unido, França, Alemanha, China e Rússia — tentaram manter o documento vivo. Mas as sanções fizeram com que as exportações de petróleo do Irã entrassem em colapso e o valor de sua moeda despencasse, o que acabou elevando a taxa de inflação do país.

Direito de imagem Getty Images Image caption Segundo o acordo de 2015, o Irã só poderia ter reservas de urânio de baixo enriquecimento em uma quantidade inferior a 300 quilos

O que é urânio enriquecido e por que ele é importante?

Mas por que os limites do enriquecimento de urânio são tão importantes?

Os átomos de urânio têm diversas variantes, chamadas de isótopos. Todas elas têm o mesmo número de prótons no núcleo, mas diferentes números de nêutrons. O urânio encontrado na natureza tem uma concentração de 99,27% da variante chamada U-238 e 0,72% da variante U-235, que é usada como combustível e para produção de armas.

O urânio enriquecido é o que tem alta concentração da variante U-235.

O urânio com baixa concentração de U-235 (de 3% a 5%) é usado para a produção de combustível de usinas nucleares. O de concentração de pelo menos 20% é normalmente utilizado para pesquisas. Já o urânio com 90% de U-235 pode ser usado para a produção de armas nucleares.

Segundo o acordo de 2015, o Irã só pode enriquecer o urânio até 3,67% de U-235. Também não pode armazenar mais do que 300 quilos do elemento ou ter mais de 5.060 centrífugas.

Outra parte do pacto limita a 130 toneladas a quantidade que o país pode armazenar de água pesada — que contém átomos de hidrogênio mais pesados ​​que a água comum. O Irã também não pode redesenhar seu reator nuclear de água pesada na cidade de Arak — o combustível irradiado de um reator de água pesada contém plutônio, que também pode ser usado para fabricar uma bomba nuclear.

Especialistas da Associação de Controle de Armas, um grupo ativista baseado nos Estados Unidos, afirmam que o Irã precisaria de aproximadamente 1.050 quilos de urânio enriquecido a 3,67% para conseguir fabricar uma bomba nuclear.

Por outro lado, os especialistas alertam que, caso o Irã retome o enriquecimento em níveis mais altos, haveria uma diminuição no chamado tempo de ruptura — o tempo estimado para chegar ao combustível nuclear necessário para fabricar uma bomba.

O Irã quer ter uma bomba nuclear?

O Irã afirma que nunca tentou desenvolver uma arma nuclear.

A comunidade internacional, no entanto, não acredita na afirmação e usa como base a evidência compilada pela AIEA, que sugere que, até 2003, o Irã realizou "uma série de atividades relacionadas ao desenvolvimento de um artefato explosivo nuclear".

Algumas dessas atividades continuaram até 2009, segundo a entidade.

Em 2018, Israel divulgou arquivos obtidos clandestinamente do Irã e que provariam que Teerã, depois de 2015, continuou a pesquisar sobre como fabricar armas nucleares. O governo do Irã negou a acusação, chamando-a de "ridícula".

Em janeiro do ano passado, sistemas de inteligência dos Estados Unidos, no entanto, afirmaram que o Irã "não está atualmente realizando as principais atividades de desenvolvimento de armas nucleares que acreditamos serem necessárias para produzir um dispositivo nuclear".

