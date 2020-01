Bases aéreas americanas no Iraque são alvo de mísseis

Direito de imagem Reuters Image caption O vice-presidente americano Mike Pence visitou a base agora atingida por mísseis em novembro de 2019

(Matéria atualizada às 22h25; o conteúdo será alterado conforme chegam novas informações.)

Pelo menos duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque foram atingidas por dezenas de mísseis balísticos, segundo confirmou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

A TV estatal iraniana afirma que os ataques às bases de Al-Asad e Irbil nesta terça-feira (7, em Brasília) são uma retaliação à morte do principal líder militar do país, o general Qasem Soleimani, na última sexta-feira. O comandante iraniano foi morto em uma ação com drones ordenada pelo presidente americano Donald Trump.

Os ataques a Al-Asad e Irbil ocorreram poucas horas após o funeral de Soleimani. Não se sabe se há vítimas.

"Alertamos todos os aliados dos americanos, que cederam suas bases às forças militares terroristas (dos EUA), que qualquer território que é o ponto de origem de atos agressivos contra o Irã serã atingidos", diz uma nota transmitida pela agência de notícias estatal do Irã IRNA.

A Casa Branca, por sua vez, diz que está ciente da ação iraniana.

"Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está monitorando a situação de perto e consultando sua equipe de segurança nacional", disse a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham em comunicado.

