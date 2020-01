O Irã lançou mísseis contra duas bases aéreas que abrigam tropas americanas no Iraque.

A TV estatal iraniana afirma que os ataques às bases de Al-Asad e Irbil nesta terça-feira (7, em Brasília) são uma retaliação à morte do general Qasem Soleimani, comandante militar do país morto na última sexta-feira em uma ação com drone ordenada pelo presidente americano Donald Trump.

Segundo o governo americano, o ataque iraniano não deixou feridos. "Está tudo bem", tuitou o mandatário dos EUA.