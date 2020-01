Direito de imagem Randolf Evan Photography Image caption Cerimônia que selaria a união de Chino Vaflor e Kat Bautista Palomar estava prevista para acontecer no domingo (12/01), a uma curta distância de Taal, um dos vulcões mais ativos do país.

A erupção de um vulcão nas Filipinas não impediu um casal de seguir adiante com seu casamento.

A cerimônia, que selou a união de Chino Vaflor e Kat Bautista Palomar, estava prevista para acontecer no domingo (12/01), a uma curta distância de Taal, um dos vulcões mais ativos do país, a 50 km ao sul da capital, Manila.

Quando o casamento estava prestes a começar, o Taal entrou em erupção, liberando uma nuvem de fumaça e cinzas.

O fotógrafo do casamento, Randolf Evan, disse à BBC que não tinha ideia de que algo estava para acontecer.

"Percebemos a fumaça branca saindo do Taal durante os preparativos por volta das 14h e, a partir de então, sabíamos que algo incomum já estava acontecendo com o vulcão", diz ele.

'Todo mundo estava calmo e relaxado'

Horas depois, autoridades filipinas elevaram o alerta para o segundo nível mais alto. Segundo elas, uma "erupção explosiva" poderia ocorrer entre "horas e dias".

As pessoas dentro de um raio de 14 km do vulcão foram instruídas a abandonar suas casas. Estima-se que 450 mil vivem dentro desse perímetro.

O local do casamento ficava a apenas 10 km do vulcão, mas Evan disse que todos sentiram que estavam "definitivamente seguros, pois o local era em um terreno mais alto e não diretamente nas proximidades do vulcão".

Não só o casamento foi realizado, como também a festa que se seguiu à cerimônia. Os convidados compartilharam fotos nas redes sociais de pessoas comendo sob uma marquise envolta em luzes, com a crescente nuvem de fumaça ao fundo.

Alguns dos vídeos mostram relâmpagos dentro da vasta nuvem que paira sobre o local.

"Sentimos as cinzas caindo em nossas roupas", disse Evan. "Mas não parecia alarmante até a noite chegar, quando elas se tornaram um pouco mais pesadas e parecidas com lama".

Apesar disso, ninguém decidiu sair da festa, diz ele.

"Surpreendentemente, todos estavam calmos e relaxados. Foi um casamento íntimo; os convidados eram principalmente a família do casal e amigos íntimos e, portanto, ninguém realmente deixou a festa".

Na segunda-feira, a natureza da erupção mudou e se tornou ainda mais perigosa, à medida que vastas quantidades de lava foram expelidas.

Evan disse à BBC que todos os convidados estão em segurança fora da zona de perigo.

Ele disse vem atuando como fotógrafo profissional de casamentos há oito anos e "esta é definitivamente uma história para contar".

"É uma mistura de emoção e puro espanto. Estou grato por ter passado por um momento tão único na minha carreira".

