O clube que reúne pessoas para decorarem seus próprios caixões

Imaginar o próprio funeral pode trazer ansiedade ou pensamentos desagradáveis para muitas pessoas, mas não é o caso para os membros do Clube do Caixão de Rotorua, na Nova Zelândia.

Semanalmente, eles se reúnem para fazer justamente isso, e preparam os próprios caixões em um processo que membros descrevem como 'terapêutico' e 'divertido'.

A ideia por trás do clube é da ex-enfermeira de cuidados paliativos Katie Williams.

Ela conta que percebeu que o ritual social para a morte era 'sombrio e apressado' e que acredita que o processo deve ser, assim como é o costume com nascimentos, uma celebração.

No início, sua ideia foi recebida com estranhamento, mas os 'clubes do caixão' se multiplicaram pelo mundo desde então.

Conheça mais histórias desse clube no vídeo.

