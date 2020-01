Coronavírus: o avanço da doença que já afeta 4 continentes impactará a economia mundial?

Direito de imagem Getty Images

A China está lutando contra um novo vírus que matou ao menos de 56 pessoas até este domingo (26/1). O surto do coronavírus é uma questão de saúde tão séria que a Organização Mundial de Saúde já declarou situação de emergência no país asiático — ainda que tenha descartado, por ora, uma situação crítica global.

Inevitavelmente, esse surto terá também consequências econômicas. Mas quão severas elas serão e quantos países serão atingidos?

Economistas hesitam em falar em número nesse estágio inicial, em que já foram registrados 1.975 casos da doença em 13 países de quatro continentes (Ásia, Oceania, Europa e América, mais especificamente o subcontinente do Norte) — especialistas da área de saúde indicam uma provável subnotificação da doença, e que o número real pode passar de 6.000 casos.

Mas é possível identificar qual forma o impacto terá e observar os danos econômicos causados por episódios similares no passado, especialmente o caso da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) entre 2002 e 2003, que também começou na China.

Uma estimativa sugere que o custo do surto de Sars à época para a economia mundial foi de US$ 40 bilhões (R$ 167 bilhões).

Jennifer McKeown, da consultoria britânica Capital Economics, indica que o crescimento global foi um ponto percentual menor no segundo quadrimestre de 2003 do que teria sido sem a Sars. É um efeito bastante substancial, mas ela também diz que a recuperação foi rápida depois.

Segundo ele, o cenário é influenciado por outros fatores que afetaram o crescimento global naqueles anos, e que é "muito difícil separar qualquer dano de longo prazo ao PIB global gerado pelo Sars, que foi um vírus inusitadamente grave e que se espalhou muito."

No surto atual, já é possível perceber alguns dos danos econômicos. Restrições para viagens foram adotadas para milhões de pessoas em uma época em que muitas pessoas viajam, o Ano Novo chinês. O impacto na indústria do turismo é claro, mas ainda não é mensurável.

Banimento de viagens e circulação de pessoas

O gasto de consumidores com entretenimento e presentes também será afetado. Muitas pessoas ficarão relutantes em participar de atividades fora de casa, ainda mais com aglomerações, que podem levar à exposição ao vírus. Muitas pessoas cancelam os planos por vontade própria para evitar risco de exposição à doença.

O impacto foi aumentado na China pelo fato de Wuhan, a cidade onde o surto começou, ser um importante centro de transporte. Ali, onde vivem 11 milhões de pessoas, a circulação de carros foi amplamente proibida.

Restrições à viagens também são um problema para qualquer negócio que precisa mover bens ou pessoas. A cadeia de suplementos da indústria será afetada, já que parte das entregas será barrada e outra ficará mais cara.

Haverá perda de atividade econômica como consequência do fato das pessoas não poderem ou não estarem dispostas a viajar.

O governo central da China também decidiu suspender todas as excursões e vendas de pacotes de viagem e hotel para cidadãos chineses a partir de segunda-feira (27), além de interromper as viagens de ônibus entre províncias do país.

Segundo o mandatário chinês, Xi Jinping, a situação é grave e está acelerando.

Hong Kong, província semiautônoma da China, também declarou situação de emergência, e aulas nas escolas foram suspensas até meados de fevereiro. A maratona de Hong Kong, que ocorreria em 8 e 9 de fevereiro, também foi cancelada.

Direito de imagem Reuters Image caption Por enquanto, transmissão é restrita entre pacientes e seus familiares e profissionais de saúde

Impacto financeiro com o tratamento de pacientes

Também vai haver um custo financeiro com o tratamento dos doentes, que será pago por planos de saúde, pelo governo (onde há sistema público de saúde) e por pacientes.

Fora da China, muita coisas vai depender do quanto a doença vai se espalhar. Se os surtos forem grandes em outros países, os mesmos efeitos serão vistos.

O alcance desses efeitos dependerá do quão facilmente transmissível for o vírus e da taxa de mortalidade dos afetados. Felizmente muitas pessoas até agora se recuperaram totalmente, com trágicas exceções. Ainda é segundo, segundo os pesquisadores, para determinar qual letal é essa doença.

A taxa de mortalidade da Sars chegava a 10%, por exemplo, e a da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers), matava 35% dos pacientes infectados.

É comum que problemas econômicos sejam refletidos rapidamente por mercados financeiros, porque a visão dos traders sobre quais ações são valiosas é afetada por suas expectativas sobre um desenvolvimento futuro.

Ganhos na indústria farmacêutica e de equipamentos médicos

Até o momento, o surto teve algumas consequências negativas em Bolsas de Valores, especialmente na China. Mas elas não foram muito graves — até o índice composto da Bolsa de Xangai está mais alto do que estava há seis meses.

Há alguns negócios que poderiam ter lucros, como farmacêuticas. O que está imediatamente disponível são remédios para alívio dos sintomas, como analgésicos e antitérmicos. E no longo prazo pode haver uma oportunidade mais lucrativa no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus.

O diretor científico da Johnson & Johnson, Paul Stoffels, disse à BBC que suas equipes já fizeram um "trabalho básico" no desenvolvimento de uma vacina. Ele acredita que ela possa estar disponível em cerca de um ano.

Direito de imagem Getty Images Image caption Acredita-se que o novo tipo de vírus tenha se originado em um dos 'mercados úmidos' da cidade de Wuhan, onde são vendidos animais vivos

Também houve aumento na demanda por máscaras cirúrgicas e luvas para proteção contra a infecção. Ações de empresas chinesas que fabricam esses itens — remédios e equipamentos protetores — tiveram um aumento abrupto dos preços.

Ainda que especialistas da área de saúde sejam céticos em relação à eficácia desse tipo de equipamento para evitar que uma pessoa contraia o vírus, por exemplo. Segundo eles, lavar as mãos com frequência é uma estratégia mais eficaz.

O NHS (serviço de saúde pública do Reino Unido) recomenda que a melhor maneira de contrair vírus como o da gripe é:

lavar as mãos regularmente com água morna e sabão

evitar tocar os olhos e o nariz sempre que possível

manter um estilo de vida saudável

O vírus causa febre, tosse, falta de ar e dificuldade em respirar. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave ou causar insuficiência renal.

Os coronavírus podem causar desde um resfriado comum até a morte do paciente infectado.

Esse novo vírus aparentemente está em algum lugar no meio do caminho entre esses dois extremos.

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!