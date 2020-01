Coronavírus: o plano na China de construir hospital em 6 dias

A cidade de Wuhan, na China, epicentro da epidemia do coronavírus, quer construir um novo hospital em apenas 6 dias. A unidade, com capacidade de mil leitos, é uma de duas instalações específicas para tratar os pacientes do vírus mortal e que devem ser entregues no início de fevereiro.

O sistema de saúde de Wuhan, cidade com 11 milhões de habitantes, está atualmente sobrecarregado com as demandas relacionadas ao vírus.

Até agora, há cerca de 3 mil casos confirmados coronavírus na China, e mais de 80 pessoas já morreram.