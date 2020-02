Coronavírus: em imagens, a construção de hospital na China em 10 dias

A cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus, construiu um hospital em 10 dias para tratar pacientes com suspeita de terem contraído a doença respiratória.

O Hospital Huoshenshan, de 25 mil metros quadrados, um dos dois novos hospitais em construção no país, está previsto para ser inaugurado nesta segunda-feira (03).

Em 24 de janeiro, escavadeiras limpavam o terreno onde a unidade de saúde começaria a ser erguida.

As autoridades de saúde chinesas afirmam que 304 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus — que infectou mais de 14 mil pessoas no país.

Foram registrados ainda cerca de 100 casos em outros 22 países — no Brasil, há 16 casos suspeitos, mas nenhum confirmado.

O número de casos registrados em todo o mundo superou o da epidemia da síndrome respiratória aguda grave (Sars), que infectou 8,1 mil pessoas em 2003.

O surto de coronavírus começou em Wuhan, cidade com cerca de 11 milhões de habitantes.

O Hospital Huoshenshan vai contar com aproximadamente 1 mil leitos, segundo informou a imprensa estatal.

A televisão estatal chinesa está transmitindo em tempo real o avanço da construção no canteiro de obras — o que teve um sucesso improvável de audiência.

De acordo com o jornal Global Times, mais de 40 milhões de pessoas estão assistindo às transmissões ao vivo da obra na China.

A popularidade das imagens levou as máquinas usadas na construção civil a ganhar uma fama incomum.

A betoneira, por exemplo, ganhou apelidos como "Rei do Cimento" e "Grande Coelho Branco".

O Hospital Huoshenshan é inspirado no Hospital Xiaotangshan, construído em 2003, em Pequim, para ajudar a combater a epidemia de Sars.

O Hospital Xiaotangshan foi construído em sete dias, quebrando supostamente o recorde mundial de construção mais rápida de um hospital.

"A China tem um histórico de fazer as coisas com rapidez, inclusive projetos monumentais como este", diz Yanzhong Huang, membro sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores.

Assim como a unidade de Pequim, o Hospital Huoshenshan está sendo construído a partir de estruturas pré-fabricadas.

De acordo com Huang, engenheiros de todo o país foram recrutados para concluir a construção a tempo.

"A China é muito boa em obras de engenharia. Tem histórico de construir arranha-céus com rapidez. É muito difícil para os ocidentais imaginarem isso. E pode ser feito", acrescentou.

