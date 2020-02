Coronavírus: adolescente com deficiência morre sozinho em casa após pai ser colocado em quarentena

Direito de imagem Weibo Image caption A morte de Yan Cheng repercutiu nas redes sociais e levou à demissão de duas autoridades na China

Um adolescente com paralisia cerebral morreu sozinho em casa depois que seu pai — e único cuidador — foi colocado em quarentena por suspeita de coronavírus na China.

Yan Cheng, de 16 anos, foi encontrado morto na quarta-feira, uma semana depois que seu pai e irmão foram isolados em um hospital de Huajiahe, na província de Hubei, epicentro do surto de coronavírus.

O garoto teria sido alimentado apenas duas vezes durante esse período, segundo a imprensa local.

A morte do jovem levou à demissão do secretário local do Partido Comunista e do prefeito da cidade de Huajiahe.

Ainda de acordo com a imprensa local, o pai do adolescente chegou a publicar um post na Weibo, rede social chinesa, pedindo ajuda e explicando que seu filho havia sido deixado sozinho em casa sem água ou comida.

A paralisia cerebral se refere a um grupo de condições que aparecem na primeira infância e afetam o movimento e a coordenação. Os sintomas variam e podem incluir tremores, rigidez ou fraqueza muscular, dificuldade de deglutição, problemas de visão, fala e audição. Os pacientes com paralisia cerebral podem ser severamente incapacitados.

As autoridades anunciaram que seria aberto um inquérito para investigar o caso.

Até agora, 425 pessoas morreram em decorrência do coronavírus na China — e mais de 20 mil casos da doença foram confirmados no país.

Há ainda 150 pessoas infectadas em outros 24 países, e uma morte foi registrada nas Filipinas.

No Brasil, há 14 casos suspeitos, mas nenhum confirmado.

O número de casos registrados em todo o mundo superou o da epidemia da síndrome respiratória aguda grave (Sars), que infectou 8,1 mil pessoas em 2003.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que é provável que o número de casos aumente ainda mais, e as autoridades chinesas estão introduzindo uma série de medidas para tentar impedir a propagação do vírus.

