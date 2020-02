'Parasita': as pessoas reais que vivem nos porões de Seul retratados pelo filme

Image caption Filme mergulha no universo dos moradores dos porões da capital sul-coreana

Um sucesso surpreendente de bilheteria que narra a história de duas famílias sul-coreanas: uma pobre, vivendo um minúsculo e escuro porão; e uma rica, em sua luxuosa residência na cidade de Seul.

Embora Parasita, filme indicado ao Oscar, seja uma obra de ficção, esses apartamentos semissubterrâneos não são. Eles são chamados de banjiha, e abrigam milhares de pessoas que vivem na capital da Coreia do Sul.

Julie Yoon, da BBC News Korean, visistou alguns deles e conta, a seguir, como é a vida nessas unidades.

Praticamente não há luz solar no banjiha de Oh kee-cheol.

A luz é tão escassa que sua pequena planta suculenta não sobreviveu.

Image caption Da rua, as pessoas conseguem espiar o que acontece no apartamento de Oh kee-cheol

As pessoas conseguem espiar o que acontece em seu apartamento pelas janelas. Ocasionalmente, adolescentes fumam na parte externa do apartamento, ou cospem no chão.

No verão, ele sofre com a umidade quase insuportável e precisa lutar contra o mofo, que se reproduz rapidamente.

O pequeno banheiro não tem pia, e está a cerca de meio metro acima do nível do chão. O teto do cômodo é tão baixo que ele precisa ficar com as pernas abertas para que não bata sua cabeça.

"Quando me mudei para cá, tinha marcas roxas nas pernas de tanto bater a canela no degrau [que leva ao banheiro] e arranhões de alongar meus braços contra as paredes de concreto", diz Oh, de 31 anos, que trabalha no setor de logística.

Image caption Oh kee-cheol não consegue ficar completamente de pé em seu banheiro

Agora, ele diz que já se acostumou. "Eu já sei onde tudo fica."

Parasita, o hit dirigido por Bong Joon-ho, explora a disparidade extrema entre duas famílias: os endinheirados Park e os pobres Kim.

A desigualdade entre eles é mostrada por meio de suas casas, uma mansão nas montanhas de Seul e um sombrio apartamento semissubterrâneo.

Na Seul real, porém, os banjihas servem de casa para milhares de jovens, enquanto trabalham duro e buscam um futuro melhor.

Direito de imagem CJENM/BBC Image caption O banheiro dos Kim em 'Parasita' (à esq.) é uma representação bastante fiel da versão real de Oh (à dir.)

Direito de imagem CJENM Image caption A casa dos Park no filme, por outro lado, é clara, espaçosa e luxuosa

Os banjihas não são apenas uma peculiaridade da arquitetura de Seul, mas um produto da história da cidade. A história desses espaços minúsculos remonta ao período de conflito entre as Coreias do Sul e do Norte, decádas atrás.

Em 1968, soldados norte-coreanos se infiltraram em Seul em uma missão para assassinar o presidente sul-coreano Park Chung-hee.

O plano foi frustrado, mas a tensão entre os dois países se intensificou. Naquele mesmo ano, a Coreia do Norte também atacou e capturou um navio espião da Marinha americana, o USS Pueblo.

Agentes norte-coreano armados se infiltraram na Coreia do Sul, e foram registrados uma série de incidentes terroristas.

Temendo uma escalada do conflito, o governo sul-coreano atualizou, em 1970, as regras para a construção civil, exigindo que todos os edifícios residenciais com quatro andares ou menos tivessem porões que pudessem servir como abrigos em caso de emergência nacional.

Inicialmente, alugar esses espaços era ilegal. Mas, durante a crise imobiliária dos anos 1980, dada a falta de espaço na capital, o governo foi obrigado a legalizar a residência nesses espaços subterrâneos.

Image caption Na capital sul-coreana os altos preços dos alugéis refletem a busca por espaço numa metróple com enorme população

Em 2018, as Nações Unidas observaram que a falta de habitação acessível na Coreia do Sul era um obstáculo importante para a população — especialmente para os jovens e os mais pobres —, embora o país fosse dono da 11ª maior economia do mundo.

Para as pessoas com menos de 35 anos, a razão entre renda e aluguel ficou em torno de 50% na última década.

Por isso, os apartamentos semissubterrâneos se tornaram uma alternativa viável em um mercado em que os preços não param de crescer. Os aluguéis mensais giram em torno de 540 mil wons coreanos (R$1.937), enquanto os salários dos jovens são, em média, de 2 milhões de wons (R$ 7.173).

Ainda assim, alguns dos residentes dos banjihas sofrem para superar o estigma social associado a esses apartamentos.

Image caption Oh kee-cheol diz que passou a gostar de sua casa semissubterrânea

Esse não é, porém, o caso de Oh. "Sabe, eu estou realmente satisfeito com o meu apartamento", diz.

"Eu escolhi esse lugar para poupar dinheiro, e estou conseguindo guardar bastante. Mas notei que não vou conseguir impedir que as pessoas sintam pena de mim."

"Na Coreia, as pessoas acham que é importante ter um bom carro ou uma boa casa. Eu acho que o banjiha simboliza a pobreza", afirma.

"Talvez seja por isso que o lugar onde eu vivo define quem eu sou."

No filme Parasita, quando a família Kim se infiltra na vida dos Park para tentar tirar dinheiro deles, o membro mais jovem da família rica, Da-song, percebe que a família Kim tem um cheiro característico.

When Kim Ki-taek, o patriarca, tenta se livrar do odor, sua filha diz, friamente: "É o cheiro do porão. Ele não irá embora até que nós deixemos esse lugar".

Image caption Park Young-jun (à direita) foi atraído pelo espaço e o aluguel baixo do 'banjiha'

Park Young-jun, um fotógrafo de 26 anos, assistiu ao filme depois de ter se mudado para o seu banjiha. Inicialmente, sua razão para escolher o apartamento era bem simples: espaço e dinheiro.

Após Parasita, porém, ele passou a prestar atenção no cheiro. "Eu não queria cheirar como a família Kim", diz.

Naquele verão, ele queimou incensos e manteve seu desumidificador ligado durante quase todo o tempo. De alguma maneira, diz, o filme o motivou a arrumar seu apartamento e decorá-lo.

"Não queria que as pessoas sentissem pena de mim", explica.

Park e sua namorada, Shim Min, postaram as atualizações da reforma do apartamento na internet.

Após meses de trabalho, eles estão bastante felizes com o espaço.

Image caption Park Young-jun e Shim Min renovaram seu apartamento juntos

"Quando meus pais viram o apartamento pela primeira vez, ficaram consternados. O antigo morador era fumante e minha mãe não conseguia superar o cheiro", diz Park.

Shim, uma YouTuber de 24 anos, foi inicialmente contra a decisão de Park de viver em um banjiha.

"Eu tinha uma ideia muito negativa do banjiha. Não parecia seguro. Me lembrava da parte ruim da cidade. Eu fui criada em um conjunto de apartamentos de alto padrão, então fiquei preocupada com o meu namorado."

Image caption Apesar de terem se adaptado à vida no banjiha, Min e o namorado dizem que não pretendem viver a vida toda em acomodações do tipo

Mas os vídeos que fizeram da reforma do apartamento geraram reações positivas de seus seguidores. Alguns até dizem sentir inveja de sua casa.

"Nós amamos nossa casa e estamos orgulhosos do trabalho que fizemos aqui", diz Min. Ela afirma, porém, que isso não significa que eles queiram ficar no banjiha para sempre. "Nós vamos evoluir."

Oh também está juntando dinheiro para comprar seu próprio apartamento. Por viver em uma casa barata agora, ele espera realizar seu sonho mais rápido.

"Só lamento que minha gata, April, não consiga aproveitar o sol pela janela."

Image caption Moradores dos apertados banjiha têm que conviver com nível de umidade elevado

