Direito de imagem Getty Images Image caption Algumas máscaras improvisadas não fornecem proteção adequada e podem representar outros riscos à segurança de quem as usa

Em 2003, no auge do surto da Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave), autoridades usaram sprays com água sanitária para desinfetar o transporte público. Era um esforço para combater a misteriosa doença e também para mostrar à população que algo estava sendo feito. Os resultados da iniciativa foram visíveis. Sem saber da medida, usuários do transporte se levantavam dos assentos com suas calças clareadas pela mistura desinfetante.

Desta vez, a criatividade está por conta dos próprios cidadãos chineses.

Máscaras sempre foram itens disputados na China. São usadas não apenas para impedir a transmissão de vírus em meio a infecções, como as de gripe, como para se proteger da poluição e até mesmo para manter a maquiagem intacta.

Com estoques esgotados por conta da grande procura em meio ao surto de coronavírus, muitos estão recorrendo a ideias pouco convencionais. Garrafas pet de tamanho grande com a base cortada viram uma espécie de máscara adicional. E copos de papel ganham furos e viram máscaras para cachorros.

Direito de imagem Getty Images Image caption Até os cães estão usando máscaras improvisadas feitas com copos de papel perfurados

Em Xiamen, uma cidade a mil quilômetros ao sul de Wuhan, autoridades começaram uma loteria online em que o prêmio é uma cobiçada máscara. A ideia é evitar as longas filas que vinham se formando em meio à escassez do produto.

"Nunca pensei que minha primeira vez jogando na loteria seria para ganhar uma máscara!", disse um morador de Xiamen no site Weibo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a eficácia das máscaras é apenas parcial uma vez que a vedação nem sempre é pefeita e o vírus consegue penetrar os "poros" da maior parte dos modelos. As máscaras convencionais também deixam os olhos expostos, o que pode propiciar a contaminação. Lavar as mãos com frequência ainda é a medida mais recomendada.

Entre outras medidas criativas, está o uso de palitos de dente dentro de elevadores com outra finalidade igualmente higiênica A ideia é usar o palito para tocar o painel de controle do elevador evitando o contato direto dos dedos com a superfície dos botões.

Como parte das medidas impostas pela quarentena, está a permissão para que apenas uma pessoa de cada domicílio possa sair para comprar, por exemplo, comida.

Restaurantes e supermercados, por sua vez, já criaram serviços de entrega em que encomenda é deixada em locais determinados para evitar o contato entre o entregador e o cliente.

Direito de imagem TikTok Image caption Palitos de dente têm sido usados em elevadores para evitar contato dos dedos com a superfície dos botões