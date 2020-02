Como a absolvição de Trump pode impactar sua corrida pela reeleição

Direito de imagem Getty Images Image caption Na corrida pela reeleição, Trump enfrentará um dos possíveis desafiantes democratas nas urnas em novembro

Depois de um julgamento histórico, o processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump, chegou ao fim nesta quarta-feira. Em um resultado que já era esperado, Trump foi absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso.

Eram necessários 67 votos para que o presidente fosse removido do cargo. Em um Senado controlado pelos republicanos, a acusação de abuso de poder foi rejeitada por 52 votos contra 48, e a de obstrução do Congresso foi rejeitada por 53 votos contra 47. O único republicano a votar pela condenação foi o senador Mitt Romney, que representa o Estado de Utah.

O presidente havia sofrido impeachment na Câmara, acusado de ter pressionado o governo ucraniano a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden (que é um dos pré-candidatos democratas à Presidência e possível rival de Trump na eleição de novembro) e seu filho, Hunter Biden, e de ter tentado atrapalhar a apuração do caso.

O terceiro processo de impeachment presidencial da história americana chega ao fim a nove meses das eleições presidenciais de novembro. Mas, segundo analistas ouvidos pela BBC News Brasil, o impacto da absolvição de Trump na corrida eleitoral deve ser limitado.

"Não acho que fará qualquer diferença", diz à BBC News Brasil o cientista político David Barker, professor da American University, em Washington. "Todos já sabiam há meses como isso iria acabar. A divisão partidária na política dos EUA é extremamente forte atualmente e não há nada que posa alterar essa dinâmica."

Direito de imagem AFP Image caption Candidatos do Partido Democrata

Narrativas opostas

Segundo especialistas, é provável que ambos os lados usem o resultado para reforçar sua narrativa e mobilizar seus apoiadores, mas isso não deve mudar a opinião de muitos eleitores.

"A mesma sequência de eventos será usada de maneira completamente diferente pelos membros de cada partido", diz à BBC News Brasil o cientista político Michael Traugott, da Universidade de Michigan.

Traugott ressalta que há profundas diferenças na maneira como os membros de cada partido encaram o episódio. "Enquanto os democratas veem como uma crise constitucional, os republicanos dizem que o presidente esteve sob ataque dos democratas desde que foi eleito e que esta é apenas a manifestação mais recente disso", afirma.

Para o cientista político Hans Noel, da Universidade de Georgetown, em Washington, o resultado não deve mudar a opinião da maioria dos eleitores, mas se encaixa muito bem tanto na linha de ataque dos democratas quanto na estratégia de campanha de Trump.

"Aqueles inclinados a não gostar do presidente terão mais um motivo e não vão mudar de opinião. E aqueles que gostam do presidente vão ressaltar o fato de que ele foi absolvido e isso vai reforçar sua opinião (favorável a Trump)", diz Noel à BBC News Brasil.

De acordo com Noel, a narrativa dos democratas seria a de que Trump sofreu impeachment pela Câmara mas mesmo assim os republicanos não fizeram nada para removê-lo da Casa Branca, mesmo diante de evidências. Do lado republicano, o argumento seria o de que Trump é um líder que representa o povo e os democratas querem tirá-lo do poder.

"Ambas as narrativas provavelmente seriam usadas pelas campanhas de qualquer maneira (mesmo sem impeachment)", ressalta Noel.

O cientista político Gregory Wawro, professor da Columbia University, em Nova York, concorda. "Os democratas vão insistir na questão de que os republicanos não foram responsáveis e não levaram adiante o impeachment com uma condenação. Os republicanos vão ressaltar que Trump foi absolvido e que o impeachment na Câmara teve motivações partidárias", diz Wawro à BBC News Brasil.

Image caption Trump e alguns dos principais pré-candidatos democratas: em sentido horário a partir da esquerda, Elizabeth Warren, Bernis Sanders, Peter Buttigieg e Joe Biden

Primárias

Segundo o cientista político Todd Belt, professor da George Washington University, em Washington, o fato de Romney ter votado contra Trump poderia levar a um pequeno enfraquecimento do apoio que o presidente tem no Partido Republicano.

"Isso sinaliza que há alguns republicanos que não estão felizes com o comportamento do presidente", diz o cientista político à BBC News Brasil.

Mas Belt ressalta que o resultado chega em um momento em que Trump vê aumento de sua aprovação, que chegou a 49% segundo pesquisa Gallup, a mais alta desde o início de seu governo.

Enquanto isso, os democratas enfrentam uma acirrada disputa interna. A decisão do Senado ocorre na mesma semana em que o partido iniciou sua rodada de primárias para definir quem será o candidato a enfrentar Trump na eleição geral.

A primeira votação, realizada na segunda-feira, no Estado de Iowa, acabou em fiasco em meio a problemas tecnológicos na apuração dos votos. Até o fechamento desta reportagem, ainda não havia resultado oficial sobre o vencedor. Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, no Estado de Indiana, tinha 26,9% dos votos. Em segundo lugar aparecia Bernie Sanders, senador pelo Estado de Vermont, com 25,2%.

Segundo Belt, os problemas em Iowa podem afetar a confiança de que os votos estão sendo contabilizados apropriadamente e alimentar teorias da conspiração. A confusão em Iowa foi comemorada por Trump, que chegou a dizer no Twitter que era o único que poderia reivindicar uma grande vitória em Iowa.

Com 11 candidatos ainda na disputa, o Partido Democrata enfrenta uma profunda divisão interna sobre qual o nome com mais chances de derrotar Trump em novembro. A ala mais moderada da legenda insiste em um candidato centrista, como o ex-vice-presidente Joe Biden. Mas outros afirmam que a melhor maneira de vencer a eleição é com uma guinada mais à esquerda, com um candidato como Sanders, que se define como socialista, ou como a senadora Elizabeth Warren.

A próxima votação ocorre na semana que vem, em New Hampshire. O candidato será anunciado oficialmente durante a convenção do partido em julho. Os analistas consultados pela BBC News Brasil apostam que, seja quem for o escolhido, é provável que os democratas se unam para apoiá-lo, já que o objetivo principal é derrotar Trump.

"Dada a intensidade da oposição a Trump (por parte dos democratas), vão se unir em torno do escolhido. Mas quanto mais longas as primárias, mais difícil para um candidato mudar o foco e se concentrar em derrotar Trump (depois de ter focado em derrotar os adversários no mesmo partido)", observa Wawro.

Direito de imagem Getty Images Image caption Na prática, é em apenas alguns Estados americanos que se dá a disputa por quem ocupará a Casa Branca

Discurso

Enquanto os democratas brigam entre si sobre o futuro do partido e o melhor nome para enfrentar Trump, o presidente proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, na noite de terça-feira, já em clima de reeleição, sabendo que não corria o risco de ser condenado no processo de impeachment.

No pronunciamento anual em sessão conjunta do Congresso na Câmara dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados Federais) e com transmissão ao vivo pelas redes de TV, Trump não mencionou o impeachment e ressaltou as conquistas de seu governo.

O discurso de 78 minutos, na véspera da votação do Senado, ressaltou o clima de divisão. Enquanto republicanos aplaudiam e gritavam "Mais quatro anos!", os democratas permaneceram sentados. Trump se recusou a apertar a mão da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Ao final do pronunciamento, ela rasgou sua cópia do discurso diante das câmeras ao final do pronunciamento.

Entre outros temas, Trump ressaltou o bom desempenho da economia do país e alertou para os riscos do socialismo, em referência a propostas de pré-candidatos democratas de um sistema de saúde universal.

"Em geral, o presidente que busca a reeleição costuma ser reeleito, especialmente quando a economia está bem", ressalta Noel. "O simples fato de que a disputa parece acirrada (entre Trump e um candidato democrata) é incomum."

Para os analistas, o sucesso da economia é mais importante que o resultado do impeachment para o resultado da eleição.

"Se houver uma recessão, muda o cenário, mas a economia tem se mostrado muito resiliente", ressalta Wawro. "A economia é a principal questão. O impeachment será notícia velha a partir de amanhã."

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!