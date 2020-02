Músico de black metal é preso após queimar três igrejas nos EUA

Direito de imagem @LAFIREMARSHAL Image caption Matthews se declarou culpado das acusações federais e estaduais contra ele

Um homem de 22 anos se declarou culpado por incendiar intencionalmente três igrejas afro-americanas no Estado americano de Louisiana.

Holden Matthews, de 22 anos, admitiu ter colocado fogo nos templos para "melhorar seu perfil" como músico de "black metal", segundo a promotoria.

Em um período de dez dias, ele queimou três igrejas batistas na região de Opelousas, começando os ataques no final de março de 2019.

Ele pode ser condenado a uma pena de 10 a 70 anos de prisão no julgamento marcado para o dia 22 de maio.

As três igrejas que Matthews admitiu incendiar tinham predominantemente congregações afro-americanas.

Os promotores federais não especificaram se havia uma motivação racial para os crimes de Matthews, mas crimes de ódio estavam entre as acusações pelas quais ele se declarou culpado.

Direito de imagem CBS Image caption Escombros em um dos incêndios da igreja na Paróquia de Saint Landry, na Louisiana

Matthews, que é filho de um xerife da região, incendiou essas igrejas "pelo caráter religioso desses prédios", disseram os investigadores.

"Sua conduta vergonhosa violou os direitos civis dos paroquianos da igreja e prejudicou as comunidades", disse o assistente do procurador-geral Eric Dreiband.

O que Holden Matthews admitiu?

Na segunda-feira (10/02), Matthews se declarou culpado de quatro acusações criminais federais, incluindo três de danos intencionais a propriedade religiosa. Ele também se declarou culpado de seis acusações em nível estadual.

As três igrejas batistas que ele atacou foram a de Saint Mary Baptist em Port Barre (no dia 26 de março), a Greater Union Baptist, em Opelousas (no dia 2 de abril), e a Mount Pleasant, também em Opelousas (no dia 4 de abril).

As igrejas foram destruídas, mas ninguém ficou ferido, já que os ataques ocorreram durante a noite.

Na audiência da segunda-feira, Matthews disse que atacou os templos para "tentar imitar" as queimas de igrejas realizadas por fãs de black metal na Noruega na década de 1990.

Nos anos 90, pelo menos 50 igrejas cristãs na Noruega foram atacadas por incendiários em nome do black metal, um subgênero da música heavy metal. Varg Vikernes estava entre os mais famosos músicos de black metal a serem condenados pelos incêndios criminosos contra igrejas nesse período.

Direito de imagem Getty Images Image caption A Igreja Batista Mount Pleasant, em Opelousas, foi incendiada no 4 de abril de 2019

Membro de uma banda de black metal, Matthews disse aos promotores que acreditava que os atos "elevariam seu status".

Ele admitiu ter postado fotos e vídeos das igrejas incendiadas no Facebook "em um esforço para se promover na comunidade de black metal".

A prisão dele ocorreu mais de duas semanas após o primeiro incêndio.

O site de notícias Daily Beast relatou que Matthews comentou em postagens de redes sociais sobre Vikernes, um conhecido neonazista preso em 1994.

A música black metal geralmente contém referências ao satanismo e crenças pagãs. Alguns extremistas dentro do gênero, como Vikernes, também são defensores do nacionalismo branco.

Durante a busca por um suspeito, o governador de Louisiana, John Bel Edwards, disse que os ataques eram um lembrete "de um passado muito sombrio de intimidação e medo".

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!