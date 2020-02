Ataque armado deixa ao menos oito mortos em Hanau, na Alemanha

Direito de imagem Reuters Image caption Ataque nesta quarta-feira (19) aconteceu na cidade de Hanau, oeste da Alemanha

*Texto atualizado às 21h56 de quarta-feira, 19/2

Oito pessoas morreram após dois ataques a tiros em bares na cidade de Hanau, oeste da Alemanha.

Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas nos ataques, que começaram aproximadamente às 22h em horário local (18h em Brasília), segundo disse a polícia à BBC.

Um número ainda desconhecido de atiradores atacou primeiro um bar de shisha (também conhecido como narguilé) no centro da cidade, matando três pessoas; depois, o grupo seguiu para um outro bar do tipo no bairro de Kesselstadt, tirando a vida de cinco vítimas.

O nome do primeiro bar atingido é Midnight, e do segundo, Arena Bar & Cafe. Hanau, no Estado de Hessen, fica a cerca de 25 km a leste de Frankfurt.

As autoridades dizem que os suspeitos fugiram e estão atualmente à solta, motivando buscas com helicópteros e viaturas. Um veículo de cor escura possivelmente foi usado nos ataques.

A motivação para a matança não é conhecida.

Ela aconteceu quatro dias depois de um ataque a tiros em Berlim que matou uma pessoa perto de uma apresentação de comédia no Tempodrom, arena de eventos na capital alemã.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!