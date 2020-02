Eleições nos EUA: o que esperar da crucial primária democrata do Nevada

Direito de imagem Reuters Image caption Caucus de Nevada é a terceira prévia em disputa pelos democratas

Depois de uma pausa de mais de dez dias, foi retomada neste sábado (22/2) a corrida para decidir qual democrata enfrentará Donald Trump na eleição presidencial americana de novembro.

A prévia em disputa, a terceira até agora, é o caucus do Estado de Nevada, em que Bernie Sanders — o candidato mais à esquerda na corrida — colocará à prova sua liderança nas pesquisas, depois de ter tido bons resultados no caucus de Iowa e na primária de New Hampshire.

A diferença agora é a composição demográfica: enquanto esses dois pequenos Estados são de população homogênea e de maioria branca, Nevada tem uma população muito mais diversificada. Mais de quatro a cada dez eleitores no caucus das eleições de 2016 eram não-brancos, segundo pesquisas citadas pela Reuters.

Por enquanto, Sanders e o moderado Pete Buttigieg estão na dianteira, mas o candidato democrata só será conhecido em meados do ano, quando todos os 50 Estados, o Distrito de Colúmbia (Washington) e Porto Rico tiverem realizado suas prévias.

Joe Biden, o ex-vice de Barack Obama que despontava como favorito na corrida mas tem mostrado resultados fracos até agora, espera ensaiar uma recuperação em Nevada.

A seguir, a BBC explica o processo — e em que prestar atenção:

O que é o caucus?

O caucus de Nevada é uma série de encontros partidários realizados pelos Estado, durante algumas horas. No fim, os presentes votam em um dos oito democratas que gostariam de ter como nomeado à candidatura.

Direito de imagem Reuters Image caption Warren teve bom desempenho no debate - resta ver se isso vai se refletir nas urnas

Os candidatos que receberem ao menos 15% dos votos receberão delegados — em Nevada, há 36 delegados em disputa, a serem distribuídos conforme o desempenho dos candidatos.

O objetivo de todos os pré-candidatos é chegar a 1.990 delegados, o suficiente para conquisar a nomeação. O caminho ainda é longo até lá: no momento, Pete Buttigieg tem 22 delegados, Sanders tem 21 e Elizabeth Warren, senadora pelo Estado de Massachusetts, tem oito.

Em quem ficar de olho

Warren é um nome a prestar atenção. Embora sua campanha tenha se decepcionado com os resultados obtidos em New Hampshire e Iowa, Warren foi a pré-candidata que mais se destacou no debate televisivo que antecedeu a votação em Nevada.

Nele, Warren acuou o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, bem no momento em que ele emerge como um nome forte na disputa democrata (Bloomberg, por sinal, não participa do caucus de Nevada. Em uma estratégia de campanha arriscada, ele está concentrando seus esforços na chamada SuperTerça, em 3 de março, quando 14 Estados disputarão suas prévias).

Depois do debate, a campanha de Warren afirmou que ela teve um pico de doações de simpatizantes.

Mas, na primária de New Hampshire, Amy Klobuchar — outra pré-candidata na disputa — se saiu muito bem no debate, porém nem tanto nas urnas. A dúvida é se isso se repetirá com Warren em Nevada.

E, por fim, é bom prestar atenção em Joe Biden, que está apostando suas fichas nos eleitores latinos de Nevada. Se esse apoio não vier, muitos verão sua campanha como próxima do fim.

O apoio que já não veio

Direito de imagem Reuters Image caption Cédula do caucus de Nevada em espanhol; parte considerável dos eleitores são latinos

Em um Estado como Nevada, com cidades turísticas como Las Vegas e Reno, uma organização tem grande força: o Sindicato Culinário, formado por funcionários de restaurantes, hotéis e cassinos.

O apoio desse grupo costuma ajudar a decidir quem vai vencer em Nevada, e teve forte papel na vitória de Obama no Estado em 2008, por exemplo. Mas, neste ano, o sindicato escolheu não apoiar nenhum candidato.

Os sindicalistas não apoiam o plano de Sanders por um programa único de plano de saúde, por serem relutantes em abrir mão do plano médico que o sindicato negociou para eles.

Mas a ausência de apoio deve ser mais sentida por Biden, que rejeita o plano de Sanders e que era visto como alguém mais alinhado ao sindicato.

Um contexto importante

O caucus de Nevada ocorre à sombra do caucus de Iowa, que teve problemas na contagem de votos e, por isso, seus resultados levaram dias (em vez de horas) para serem divulgados. Será que haverá problemas semelhantes em Nevada?

Os organizadores do caucus deste sábado afirmaram que não pretendem usar o mesmo software de Iowa, na expectativa de um resultado menos conturbado.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!