Direito de imagem Getty Images Image caption Grupo também cancelou presença de jornalistas em coletiva de imprensa que haveria após shows

O grupo de k-pop BTS pediu aos fãs que não apareçam em seus próximos shows para evitar a disseminação do coronavírus na Coreia do Sul.

A banda tem participações marcadas em programas de TV em Seul nesta semana para promover o lançamento de seu novo álbum, Map Of The Soul: 7.

Em um e-mail enviado para membros de seu fã-clube, eles confirmaram as apresentações, mas ressaltaram que não haverá plateia no estúdio. A decisão foi feita em conjunto com as emissoras.

A gravadora do grupo, Big Hit, também avisou que não haverá abertura para jornalistas nos eventos após show — as coletivas de imprensa devem ser por videoconferência.

"Decidimos cooperar com a política do governo de evitar grandes eventos com multidões para tentar prevenir a disseminação do coronavírus", disse o comunicado.

"Gostaríamos de aconselhar os fãs a não irem ao local em que a coletiva de imprensa está marcada para sua própria segurança, e pedir que apoiem o BTS assistindo à coletiva pela transmissão ao vivo."

A banda tinha participações confirmadas nos programas musicais MCountdown, que deve ir ao ar no dia 27 de fevereiro, e Inkigayo, filmado em Seul todos os domingos.

Os artistas pediram desculpas aos fãs que estavam se programando para ir aos shows. "Obrigada por entenderem", acrescentaram.

Neste domingo (23/02), a Coreia do Sul declarou nível mais alto de alerta diante do aumento no número de casos da doença.

Até o momento, sete pessoas morreram e há mais de 760 infectados.

Por causa do surto, Korean Music Awards, em que o BTS está indicado nas categorias artista do ano e música do ano, foi cancelado. Os vencedores serão anunciados na internet no dia 27 de fevereiro.

O coronavírus tem tido importante efeito negativo sobre a indústria de entretenimento asiática. Diversas bandas já cancelaram turnês na região.

O britânico Stormzy, por exemplo, postergou datas de apresentação em Xangai, Hong Kong, Singapura e Malásia, que aconteceriam em março.

A banda de k-pop Got7, por sua vez, cancelou três shows em estádio na Tailândia e em Singapura.

