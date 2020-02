Uma cerimônia pública de casamentos que acontece anualmente na cidade de Bacolod, nas Filipinas está um pouco diferente neste ano.

Para participar da cerimônia custeada pelo governo, os 220 casais precisaram passar por investigações prévias sobre seu estado saúde e a respeito das viagens recentes que fizeram, além de vestir máscaras durante a celebração.

As novas regras foram estabelecidas por causa da ameaça do coronavírus no país.