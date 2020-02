O que se sabe sobre o atropelamento de dezenas de foliões em Carnaval da Alemanha

Direito de imagem Reuters Image caption A polícia diz que cerca de 30 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas no incidente

Um motorista atropelou uma multidão de foliões em um desfile de Carnaval na cidade de Volkmarsen, no oeste da Alemanha.

Segundo a polícia, 30 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, algumas delas com gravidade.

Um cidadão alemão de 29 anos foi preso sob suspeita de tentativa de homicídio. Segundo autoridades, o motivo do atropelamento ainda não está claro.

Todos os desfiles de Carnaval no Estado de Hesse, onde fica Volkmarsen, foram cancelados "por precaução" após o incidente.

Motorista acelerou em direção à multidão

O atropelamento ocorreu durante as comemorações do Rosenmontag, ou "segunda-feira das rosas" — um dia de Carnaval comemorado em algumas partes da Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça.

As escolas geralmente ficam fechadas nesse dia, embora não seja um feriado nacional na Alemanha.

A mídia local relatou que um Mercedes prateado atravessou barricadas de plástico instaladas para o desfile e atropelou um grupo de pessoas.

A polícia informou que o incidente ocorreu por volta das 14h45, horário local.

Testemunhas oculares citadas pela imprensa alemã disseram que o motorista acelerou em direção à multidão e parecia ter as crianças como alvo.

O site de notícias alemão HNA destacou que pessoas no local afirmaram que um homem dirigia "a todo vapor" em direção à multidão.

A polícia disse acreditar que foi um ataque premeditado, mas sem indicação de motivações políticas, segundo o jornal alemão Bild.

Em um comunicado, o Ministério Público de Frankfurt afirmou que o suspeito estava recebendo tratamento médico, mas que seria levado a um juiz de instrução posteriormente.

Qual foi a reação?

A polícia lançou um site para as pessoas enviarem fotos ou vídeos do incidente. A prefeitura de Volkmarsen, por sua vez, organizou um centro de informações para atender aqueles que foram afetados.

O governador do Estado de Hesse, Volker Bouffier, afirmou ter ficado "chocado" com o atropelamento, que deixou "muitas pessoas inocentes gravemente feridas".

Em um comunicado, ele compartilhou suas condolências com as vítimas e suas famílias, enquanto pedia que as pessoas não especulassem sobre possíveis motivos para o atropelamento.

