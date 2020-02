Conflito no Afeganistão: EUA e Taliban assinam acordo para encerrar guerra de 18 anos

Direito de imagem AFP Image caption O enviado dos EUA, Zalmay Khalilzad, e o mulá do Taliban, Abdul Ghani Baradar, cumprimentaram o acordo

Os Estados Unidos e o Taleban assinaram um acordo que visa abrir o caminho para a paz no Afeganistão depois de mais de 18 anos de conflito.

Os americanos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concordaram em retirar todas as suas tropas do país num prazo de 14 meses, se os militantes sustentarem o acordo.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e os líderes do Taleban participaram da cerimônia de assinatura em Doha, no Catar.

As negociações entre o governo afegão e os talibãs devem se concretizar.

Sob o acordo assinado em Doha, os militantes também concordaram em não permitir que a Al Qaeda ou qualquer outro grupo extremista opere nas áreas que eles controlam.

Os EUA invadiram o Afeganistão semanas após os ataques de setembro de 2001 pelo grupo al-Qaeda, com base no Afeganistão.

Mais de 2.400 soldados americanos foram mortos durante o conflito. Cerca de 12 mil ainda estão baseados no país. O presidente Trump prometeu pôr um fim ao conflito.

Esse acordo histórico já dura anos, pois todos os lados continuam buscando vantagens no campo de batalha.

O acordo nasce da determinação americana de levar suas tropas para casa e do reconhecimento, pelo menos por parte de alguns talibãs, de que as conversas são o melhor caminho para retornar a Cabul.

É um passo significativo adiante, apesar da profunda incerteza e ceticismo sobre aonde isso levará. Quando a única alternativa é a guerra sem fim, muitos afegãos parecem prontos para correr esse risco pela paz.

Os líderes do Taleban disseram ter mudado desde as regras duras de seu governo na década de 1990, que ainda está na memória de muitos — principalmente das mulheres afegãs.

Esse processo testará o Talibã, mas também os líderes afegãos veteranos do passado, e uma nova geração que atingiu a maioridade nas últimas duas décadas e têm a esperança de um futuro diferente.

Como surgiram as negociações EUA-Talibã?

Desde 2011, o Catar recebe líderes do Taliban que se mudaram para lá para discutir a paz no Afeganistão. Foi um processo de xadrez. Um escritório do Talibã foi aberto em 2013 e fechado no mesmo ano em meio a fileiras sobre bandeiras. Outras tentativas de conversas pararam.

Em dezembro de 2018, os militantes anunciaram que se encontrariam com autoridades dos EUA para tentar encontrar um "roteiro para a paz". Mas o grupo islâmico de linha dura continuou se recusando a manter conversas oficiais com o governo afegão, que eles consideraram "fantoches" americanos.

Após nove rodadas de negociações entre EUA e Taliban no Catar, os dois lados pareciam perto de um acordo.

O principal negociador de Washington anunciou em setembro de 2019 que os EUA retirariam 5.400 soldados do Afeganistão dentro de 20 semanas, como parte de um acordo feito "em princípio" com militantes do Taliban.

Dias depois, Trump disse que as negociações estavam "mortas" depois que o grupo matou um soldado americano. Mas em algumas semanas os dois lados retomaram as discussões nos bastidores.

Há uma semana, o Taleban concordou em "reduzir a violência" - embora as autoridades afegãs digam que pelo menos 22 soldados e 14 civis foram mortos em ataques do Taliban durante esse período.

Qual é o pano de fundo da guerra afegã?

Tudo começou quando os EUA lançaram ataques aéreos um mês após os ataques de 11 de setembro de 2001 e depois que o Taliban se recusou a entregar o homem por trás deles, Osama bin Laden.

Os EUA se juntaram a uma coalizão internacional e os talibãs foram rapidamente removidos do poder. No entanto, eles se transformaram em uma força insurgente e continuaram ataques mortais, desestabilizando os governos afegãos subsequentes.

A coalizão internacional encerrou sua missão de combate em 2014, ficando apenas para treinar forças afegãs. Mas os EUA continuaram sua própria operação de combate em escala reduzida, incluindo ataques aéreos.

No entanto, o Talibã continuou ganhando impulso e, no ano passado, a BBC revelou que estava ativo em 70% do Afeganistão.

Quase 3.500 membros das forças da coalizão internacional morreram no Afeganistão desde a invasão de 2001.

Os números de civis afegãos, militantes e forças do governo são mais difíceis de quantificar. Em um relatório de fevereiro de 2019, a ONU disse que mais de 32 mil civis haviam morrido. O Instituto Watson da Brown University diz que 58 mil agentes de segurança e 42 mil combatentes da oposição foram mortos.

Por que a guerra durou tanto tempo?

Há muitas razões para isso. Mas eles incluem uma combinação de feroz resistência do Taliban, as limitações das forças e governança afegãs e a relutância de outros países em manter suas tropas por mais tempo no Afeganistão.

Às vezes, nos últimos 18 anos, o Taleban ficava com um pé atrás. No final de 2009, o presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou um "aumento" de tropas e fez o número de soldados americanos no Afeganistão chegar aos 100 mil.

Direito de imagem Reuters Image caption Os Estados Unidos ainda mantêm 12 mil soldados no Afeganistão

A onda ajudou a expulsar o Taliban de partes do sul do Afeganistão, mas nunca foi destinada a durar anos.

Dawood Azami, do Serviço Mundial da BBC, diz que há cinco razões principais para a guerra ainda estar acontecendo até hoje. Eles incluem:

— falta de clareza política desde o início da invasão e perguntas sobre a eficácia da estratégia dos EUA nos últimos 18 anos

— o fato de que cada lado está tentando romper o que se tornou um impasse - e que o Taliban tentou maximizar sua influência durante as negociações de paz

— um aumento da violência dos militantes do Estado Islâmico no Afeganistão — eles estão por trás de alguns dos ataques mais sangrentos mais recentes

Há também o papel desempenhado pelo vizinho do Afeganistão, o Paquistão.

Não há dúvida de que o Taleban tem suas raízes no Paquistão e que eles foram capazes de se reagrupar lá durante a invasão americana. Mas o Paquistão negou ajudá-los ou protegê-los — mesmo quando os EUA exigiram que isso para combater os militantes.

