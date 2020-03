Ana Fernanda e Ana Luisa Bernal são irmãs gêmeas de 16 anos que estão no ensino médio. Desde o jardim de infância, elas cruzam uma fronteira todos os dias para estudar.

Elas moram em Mexicali, no México, com a mãe delas. Mas por terem nascido nos Estados Unidos, podem cruzar a fronteira para estudar em inglês em Calexico, no Estado da Califórnia.

Como muitos outras crianças transfronteiriças estudando no país vizinho, as gêmeas embarcam em sua jornada diária todas as manhãs bem cedo.