Maior telescópio espacial já construído, o James Webb será lançado em 2021.

Ele será sucessor do telescópio espacial Hubble, com um espelho principal seis vezes maior que o do antecessor, o que permitirá detectar o brilho das estrelas mais antigas do universo.

O James Webb vai observar mais longe e buscar sinais de vida fora do nosso sistema solar.

Direito de imagem Getty Images

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!