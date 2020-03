Coronavírus: Olimpíada de Tóquio será adiada para 2021, diz premiê japonês

Direito de imagem AFP

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que teria início em 24 de julho, concordaram em adiar o evento por um ano devido à pandemia de coronavírus.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o Comitê Olímpico Internacional concordou com o adiamento.

"Propus o adiamento por um ano e o presidente do COI, Thomas Bach, concordou 100%", afirmou.

O adiamento de um ano também se aplicará aos Jogos Paralímpicos de Tóquio, segundo o governo japonês.

O primeiro-ministro acrescentou: "Isso permitirá que os atletas joguem em suas melhores condições e tornará o evento seguro para os espectadores".

O evento ainda será chamado de Tóquio 2020, apesar de ocorrer em 2021, segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Em uma declaração conjunta, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2020 e o COI disseram: "A disseminação sem precedentes e imprevisível do surto levou a situação no resto do mundo se deteriorar."

A nota menciona a avaliação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que a pandemia está "acelerando".

"Atualmente, existem mais de 375 mil casos registrados em todo o mundo e em quase todos os países, e seu número está aumentando a cada hora", diz a nota.

