Coronavírus: por que o Equador tem o maior número de infecções por covid-19 e mortes per capita na América Latina?

Direito de imagem Getty Images Image caption Equador impôs medidas para conter pandemia desde início de março, logo após registrar primeiro caso de covid-19.

A pandemia de covid-19 chegou à América Latina há mais de um mês, e um dos países que viu seu número de infectados e mortos crescer exponencialmente foi o Equador.

Até sábado, 28 de março, 1.823 infecções haviam sido registradas no país e 48 pessoas tinham morrido devido ao novo coronavírus. Para tentar interromper o contágio, o governo anunciou um toque de recolher prolongado, que começou a entrar em vigor na quarta-feira.

O Equador é o segundo país em número de infecções e mortes na América Latina, depois do Brasil.

Mas sua população é doze vezes menor do que a brasileira. Já seu território, 30 vezes menor.

Além disso, foi o terceiro país da América Latina a registrar um caso positivo de covid-19, em 29 de fevereiro, antes de outros países maiores e mais populosos, como a Argentina ou a vizinha Colômbia.

"É uma soma de vários fatores, mas o principal é que no Equador não seguimos rigorosamente todas as medidas que devem ser tomadas para enfrentar uma emergência dessa magnitude, nem as pessoas prestaram atenção aos alertas do governo", disse Esteban Ortiz, epidemiologista equatoriano da Universidade das Américas, à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

Direito de imagem Getty Images Image caption Conexão do Equador com Espanha pode ser um dos fatores que explica alto número de casos confirmados no país

E a isso se acrescenta o fato de que, em meio à crise da pandemia, a ministra da Saúde, Catalina Andramuño, renunciou ao cargo na sexta-feira passada. Juan Carlos Zevallos foi nomeado para substitui-la.

"Não queremos negar que o que está acontecendo no Equador é uma situação séria. Mas deve ficar claro que fomos os primeiros no continente a tomar as medidas mais estritas para conter infecções por coronavírus na região", diz Zevallos à BBC News Mundo.

"No entanto, o comportamento das pessoas não tem sido ideal e isso causou graves surtos de infecção", acrescenta o ministro.

Mas, quais são as razões que explicam o alto número de infectados e mortos no Equador em comparação com outros países da região?

A conexão com a Espanha estaria entre os fatores, dizem os especialistas.

"Os equatorianos são a principal comunidade de migrantes da Espanha. E muitos dos parentes dessas pessoas (emigradas) entram constantemente no país, especialmente no início do ano", observa Ortiz.

Segundo a embaixada equatoriana em Madri, atualmente existem 422 mil equatorianos residindo em solo espanhol, tornando-os a maior comunidade latino-americana naquele país europeu.

De fato, o primeiro caso relatado no Equador foi o de uma mulher equatoriana que retornara em 14 de fevereiro e que tinha residência fixa na cidade de Torrejón de Ardoz, perto de Madri. Esta "paciente zero" de 71 anos morreu em decorrência do vírus.

"Ela veio da Espanha e passou vários dias na casa de sua família, participando de reuniões sociais, onde infectou outras pessoas, incluindo sua irmã, que também morreu do coronavírus em poucas semanas", diz Ortiz.