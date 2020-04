Ignacio López-Goñi, o cientista que ousou dar 10 boas notícias sobre o coronavírus (e continua otimista)

Direito de imagem Cortesia: Ignacio López-Goñi Image caption Ignacio López-Goñi é professor de microbiologia da Universidade de Navarra, na Espanha

Em 29 de fevereiro, um sábado, o microbiologista espanhol Ignacio López-Goñi assumiu três desafios, embora só fosse ter conhecimento do terceiro dias depois.

O primeiro era conseguir informações "animadoras" sobre um vírus emergente que estava causando dor e morte na China.

O segundo era escrever um texto que, com evidências científicas, convidasse as pessoas a não sentir medo desse coronavírus altamente contagioso, que já estava chegando a vários continentes.

E o terceiro, do qual ainda não tinha conhecimento, era conseguir que um artigo com boas notícias viralizasse.

É que vários estudos mostram que, como leitores, tendemos a escolher e nos lembrar mais das más notícias.

O professor da Universidade de Navarra intitulou seu artigo "Dez boas notícias sobre o coronavírus". O texto foi publicado na plataforma The Conversation em 1º de março.

(Na BBC News Brasil, você pode ler o artigo aqui: 10 boas notícias sobre o coronavírus em meio a "pandemia de medo"

E aqui a versão em vídeo no nosso canal de YouTube)

Segundo o espanhol, seu artigo foi lido por mais de 21 milhões de pessoas e foi traduzido para idiomas como inglês, francês, português, espanhol, italiano, coreano e indonésio.

"A primeira coisa que isso causa é um pouco de vertigem (...) nunca pensei que algo que eu fosse escrever fosse dar a volta ao mundo", diz ele.

Direito de imagem Getty Images Image caption O artigo foi lido por mais de 21 milhões de pessoas e foi traduzido a diferentes idiomas

'Meu defeito é ser otimista'

A princípio, López-Goñi não tinha muita clareza sobre o conteúdo de seu artigo. Mas sabia que seria uma lista e que teria o número 10.

Naquele sábado, ele estava em casa quando escreveu o título com uma caneta.

Assim, começou o processo de eliminar uma a uma as razões pelas quais o panorama contra o coronavírus não era tão sombrio quanto muitos o percebiam.

"Eu estava preocupado com todas as notícias que estavam chegando sobre o coronavírus. Eram todas ruins, e talvez por causa do meu defeito de ser otimista, naquele fim de semana eu disse para mim mesmo: 'Vou ver se sou capaz de colocar no papel dez notícias animadoras sobre esse problema do coronavírus."

"É que você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Tratava-se de vê-lo meio cheio. Houve pessoas que me disseram que isso era banalizar o assunto, mas não era a intenção, longe disso", diz ele.

Sua motivação, ele insiste, é que em tempos de crise "todos nós precisamos ver a luz no fim do túnel".

"Precisamos de um motivo para ter esperança e pensar: 'daqui conseguimos sair.' É por isso que o artigo foi tão bem-sucedido e é por isso que tantas pessoas o leram."

"As boas notícias às vezes podem se tornar virais."

Nuances

Refletindo sobre outras pandemias, o pesquisador garante que a comunidade científica reagiu a esta com "uma velocidade extremamente alta" e que só isso segue sendo "uma boa notícia".

"Tudo isso está mudando tão rapidamente que a leitura desse artigo dois meses depois de ter sido escrito pode ter nuances diferentes."

"É verdade que, quando escrevi, a situação na Espanha não era como a de agora e praticamente 98% dos casos estavam ocorrendo na China."

E embora tenha apontado no texto que os casos no país asiático estavam desacelerando, ele reconhece que mais tarde a doença se espalhou "por todo o planeta com uma força inusitada".

"É muito mais sério do que pensávamos quando escrevi o artigo", reflete.

O coronavírus está deixando dor em muitos dos lugares por onde passou. Mais de 95 mil pessoas morreram e já existem mais de 1,5 milhão de infectados.

O primeiro texto que López-Goñi escreveu sobre esse assunto foi em 10 de janeiro. O artigo foi publicado na revista científica Investigación y Ciencia, a versão espanhola da Scientific American.

"Naquela época, eu não sabia de tudo que nos aconteceria", diz ele.

A maioria das informações que a comunidade internacional tinha, naquele momento, vinha da China.

"A China adotou medidas draconianas, e pensávamos que o vírus nunca chegaria a nossos países. Eu realmente pensei que seria um problema contido na China, como havia acontecido com outros vírus, como do SARS e MERS no Oriente Médio."

"Acho que todos, eu em primeiro lugar, éramos um pouco incrédulos e pecamos sendo incrédulos, admito."

No entanto, "as boas notícias seguem sendo tão necessárias ou inclusive até mais do que eram há um mês, quando eu as escrevi".

O segredo: a perspectiva

"Não foi difícil de escrever", diz. "O número de artigos científicos que tinham sido escritos [até 29 de fevereiro] sobre o assunto era 164, e isso já tinha me impressionado. Hoje existem mais de 2.800."

Um dos primeiros aspectos que o pesquisador esclarecia no texto é que uma pandemia "não é sinônimo de morte" e que, independente da classificação atribuída ao novo vírus, o assunto era sério e tinha que ser contemplado com importância.

Direito de imagem Getty Images Image caption O cientista diz que 'as boas notícias também podem viralizar' e, em épocas de crises, são muito necessárias

Poucos dias depois, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da covid-19, a doença causada pelo coronavírus.

"Poderíamos dizer: 'Quão pouco sabemos sobre o coronavírus!'. Mas se colocarmos em perspectiva, temos que pensar que, sim, é um vírus que não conhecíamos, mas aprendemos muitíssimo mais sobre ele em dois, três meses do que sabíamos sobre a AIDS em não sei quantos anos."

Por exemplo, já temos o genoma do vírus e métodos de diagnóstico.

'Vamos vencer esta partida'

O acadêmico escreveu outros textos nos quais se aprofundou em três das boas notícias sobre o coronavírus: o aumento substancial de artigos científicos sobre o assunto, o desenvolvimento de protótipos de vacinas e ensaios clínicos com antivirais e outras combinações de terapias que estão sendo empregadas para tratar os casos mais graves.

"A ciência nunca esteve tão bem preparada quanto agora para combater um problema como este", opina.

López-Goñi tem muita clareza sobre em que se deve ter fé: "A ciência vai nos tirar disso".

De todos os esforços internacionais em andamento, algo que é histórico, o professor está convencido de que "algo positivo virá", não apenas em termos de tratamento, mas também de prevenção.

"Vamos vencer esta partida", diz ele com entusiasmo.

Consertar o avião em pleno voo

A emergência internacional desencadeada pelo coronavírus mostrou que muitas vezes "a sociedade pede à ciência certezas, e a ciência não as possui", reflete López-Goñi.

"A ciência avança com as incertezas, com as perguntas."

Algumas das perguntas que "a sociedade fez à ciência durante esses meses não fomos capazes de responder simplesmente porque não sabíamos [as respostas]".

Direito de imagem Getty Images Image caption Com todos os esforços internacionais, algo histórico, o professor está convencido de que 'algo positivo sairá', não só em relação a tratamento, mas também a prevenção

Para ilustrar esse ponto, o professor dá um exemplo: imagine que você está no comando de um avião e lhe dizem: o avião quebrou e você deve consertá-lo enquanto voa, porque não pode pousar.

"Estamos em uma situação muito semelhante."

Os cientistas não podem "parar", diz ele, e precisam continuar processando os dados que chegam de diferentes partes do mundo.

O que estamos fazendo é uma "ciência express."

E é importante lembrar, segundo o pesquisador, que a ciência exige "um pouco de descanso, a ciência tem seu tempo, ela precisa que cientistas avaliem o trabalho de cientistas, repita os experimentos e os confirme".

O medo paralisa

López-Goñi reflete sobre quanto dano as informações falsas que circularam sobre o coronavírus nas redes sociais e na internet causaram.

Soma-se a isso uma superexposição de informações que está gerando uma "enorme ansiedade" em muitas pessoas.

"A única coisa que o medo faz é nos paralisar", diz ele.

"É importante que se preste atenção nas boas notícias" e nas expressões de solidariedade que estão ocorrendo em todo o mundo.

"Isso está trazendo o melhor de muita gente", ele reflete.

"Tudo isso vai gerar uma mudança de paradigma no nosso modelo global."

E, na opinião dele, será para "melhor".

Direito de imagem Getty Images Image caption "O medo só nos paralisa", diz López-Goñi, que faz um alerta sobre as informações falsas que circulam na internet

'A vacina é você'

O cientista espanhol insiste que "a solução está nas mãos de todos" e que "a vacina é você".

Ele explica que em nosso confronto contra esse novo vírus — para o qual as pessoas não são imunizadas e, portanto, somos todos suscetíveis —, a única maneira de reduzir a transmissão é através de medidas de distanciamento social e de higiene.

Isso ajudará a proteger as pessoas mais vulneráveis: os idosos e aqueles que sofrem de certas patologias.

Segundo o especialista, é essencial evitar o colapso dos sistemas de saúde, mas "é isso que está acontecendo em muitos países".

O que vem por aí

Segundo o especialista, "as epidemias se expandem, diminuem e terminam". "Não é como uma guerra que não sabemos quando começará ou quando terminará".

No entanto, o impacto da pandemia nos níveis social e econômico é o que lhe causa "a maior vertigem".

As consequências já começaram a ser sentidas em muitos setores da economia mundial.

Apesar disso, ele quer continuar apelando para o otimismo e para a importância de se pensar na ciência não como um gasto, mas como um investimento.

"Aqui na Espanha nós sofremos com isso. Agora olhamos para a ciência, mas há mais de uma década nós a estamos estrangulando economicamente."

E volta a usar um exemplo muito ilustrativo:

"Imagine que há quatro meses perguntassem aos cidadãos: 'Você deseja que com o dinheiro de seus impostos se pague, subsidie, uma pesquisa de umas pessoas que estão buscando vírus em morcegos?'. Pois as pessoas teriam dito que não, que não havia interesse em direcionar dinheiro a buscar vírus em morcegos. Mas não nos damos conta da importância desse tipo de pesquisa, muitas vezes básica."

A origem do SARS Cov-2 foi associada a vírus encontrado em morcegos.

Essa mudança de paradigma sobre a qual López-Goñi fala também deve incluir investimentos em saúde e educação, diz ele.

"Não podemos baixar a guarda."

E, se tivermos sucesso, certamente haverá mais boas notícias para contar.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!