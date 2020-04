Eliminar e não achatar a curva: Nova Zelândia tem resultados com estratégia mais agressiva contra o coronavírus

Direito de imagem Getty Images Image caption Contra o coronavírus, a primeira-ministra Jacinda Ardern colocou em marcha o que classificou como 'a restrição mais dura à movimentação na história moderna da Nova Zelândia'

O volume de casos de infecção pelo novo coronavírus não tem sido muito diferente na Nova Zelândia do que em outros países do mundo.

Mas surpreende uma desaceleração recente no aparecimento de novos casos da covid-19 e, principalmente, o número de mortes desde o início da pandemia: apenas uma.

Uma explicação pode ser que o governo, liderado pela primeira-ministra Jacinda Ardern, tomou decisões consideradas mais agressivas do que outros países desenvolvidos, como o confinamento de toda a sua população por um mês e o fechamento total de fronteiras.

Também foi um diferencial o fato destas medidas terem sido tomadas desde o início dos casos e a noção de que se buscava não a "mitigação" da doença, mas sim sua "eliminação" na medida do possível.

O que significa o objetivo não de achatar a curva, mas de destruí-la.

"Se for bem-sucedido, o plano aponta para uma rota de saída clara, com um retorno cuidadoso às atividades normais", diz um artigo científico sobre a estratégia da Nova Zelândia publicado por um grupo liderado pelo epidemiologista Michael Baker.

No entanto, especialistas da Universidade de Otago são cautelosos em comemorar vitória, já que ainda não há tempo nem dados para consolidar os resultados.

Uma única morte

Os primeiros dias de abril indicam que o país está no caminho certo.

Na quinta-feira (9), havia 992 casos confirmados de covid-19 na Nova Zelândia. Era 28 de fevereiro quando o primeiro foi detectado.

A única morte no país, a de uma mulher idosa que contraiu o vírus no exterior, aconteceu em 29 de março.

Mas o total de casos, por outro lado, registrou um aumento notável nas últimas duas semanas, passando de 189 casos em 25 de março para quase 1.000 em 9 de abril, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Coronavírus na Nova Zelândia Aumento de casos confirmados desde o primeiro registro.

Além da recuperação de quase 300 pacientes e do registro de apenas uma morte, o que gera esperanças de que a estratégia de "eliminação" da doença esteja funcionando é a diminuição do aparecimento de novos casos.

Na comparação com as 76 novas infecções registradas em 2 de abril, por exemplo, houve queda constante até se chegar aos 23 nesta quinta-feira.

A queda em novos casos De 2 a 9 de abril, foi observado um descréscimo notável em novos casos de coronavírus na Nova Zelândia.

Qual é a estratégia pela 'eliminação'?

Direito de imagem Getty Images Image caption Restrição de circulação foi reforçada por linha direta com a polícia para denúncia contra quem burlou regras

Na estratégia de mitigação, aplicada em países como os Estados Unidos, as medidas e restrições aumentam conforme a epidemia progride, buscando "achatar a curva".

Por outro lado, a estratégia de "eliminar" a curva "inverte esta ordem, em parte introduzindo medidas mais agressivas no início", diz o artigo publicado pela equipe de Baker.

"Essa abordagem mira no controle de fronteiras (...) e enfatiza o isolamento de casos e a quarentena de contatos para 'eliminar' cadeias de transmissão", destacam.

Embora algumas destas medidas tenham sido seguidas por outros países, os especialistas apontam cinco chaves indispensáveis para se obter bons resultados:

Controles de fronteira com isolamento efetivo dos passageiros; Detecção rápida através de testes generalizados; Isolamento e rastreamento de contatos; Intensa promoção da higiene e rígido cumprimento do distanciamento social; Estratégia de comunicação eficaz para a população.

Mas o que exatamente fez a Nova Zelândia?

Direito de imagem Getty Images Image caption Ainda que o país dependa fortemente do turismo, a Nova Zelândia fechou suas fronteiras em meados de março

O país começou a aplicar a quarentena de todos os viajantes vindos do exterior em 15 de março. Apenas quatro dias depois, a política cresceu para o fechamento de fronteiras.

Em 23 de março, a primeira-ministra anunciou "a restrição mais dura à movimentação na história moderna da Nova Zelândia", avançando para o nível 4 do seu plano de contingência com duração de quatro semanas.

Ninguém pode sair de casa, exceto para comprar comida ou remédios, ou para se exercitar nos arredores da casa. O contato é permitido apenas no círculo doméstico e as autoridades informam constantemente como sair com segurança.

Os profissionais de serviços considerados essenciais são os únicos que podem estar nas ruas.

"Ter uma postura forte e dentro do prazo deu ao governo e ao setor de saúde tempo para se preparar para o pior, incluindo a instalação de estações de teste e ampliação da capacidade hospitalar", disse à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) a professora Ella Henry, da Universidade de Tecnologia de Auckland.

"Em geral, os neozelandeses cumpriram as regras e os casos isolados de mau comportamento, como reuniões ilegais e a quebra de confinamento foram expostos e colocados sobre um constrangimento público", explica Henry, em isolamento há três semanas.

Uma linha direta da polícia recebeu centenas de queixas de vizinhos apontando para quem estava violando as regras.

O próprio ministro da Saúde, David Clark, foi rebaixado de cargo após ser descoberto que ele foi à praia com a família dias após o confinamento já ter sido ordenado.

"Em condições normais, eu teria demitido o ministro. O que ele fez está errado e ele não tem desculpas. Mas agora minha prioridade é nossa luta coletiva contra a covid-19", disse a primeiro-ministra em comunicado.

Direito de imagem Getty Images Image caption Titular da saúde na Nova Zelândia, David Clark foi rebaixado de cargo após ser visto em praia com a família durante período de confinamento

Um modelo a ser seguido?

A geografia da Nova Zelândia também é parte do aparente sucesso do país em conter a doença.

Sendo uma nação composta por duas grandes ilhas, já havia um bom controle das fronteiras estabelecidas.

Além disso, ter uma população de 4,8 milhões de habitantes significa que as autoridades têm maior controle e que as pessoas também exercem uma vigilância uma sobre as outras.

Um país com características semelhantes poderia buscar também a estratégia de "eliminação", mas as medidas teriam que ser tomadas antes do aparecimento de transmissões comunitárias (aquelas não relacionadas à importação da doença por viajantes).

"O bloqueio tem grandes custos sociais e econômicos e provavelmente será particularmente difícil para aqueles com menos recursos", diz Baker e sua equipe.

O governo lançou programas de apoio financeiro a empresas e trabalhadores autônomos, os pagamentos de hipotecas foram suspensos e até as famílias de baixa renda receberam dispositivos para acessar a Internet.

Em outros países com outras condições, este tipo de auxílio pode ser difícil de ser sustentado, mas "ilhas" de estabilidade podem ser criadas, diz Henry.

E enquanto alguns neozelandeses já comemoram a resposta rápida de seu país, a equipe de Baker alerta que o país não está a salvo de uma piora.

"O êxito da estratégia de eliminação está longe de ser certeiro na Nova Zelândia."

