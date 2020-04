Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebe alta do hospital após internação com coronavírus

Image caption O primeiro-ministro em foto um dia antes de ir ao hospital na semana passada

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu alta do hospital neste domingo (12) depois de passar por cuidados na UTI com covid-19, a doença causada pelo coronavírus, segundo o governo britânico.

Johnson, de 55 anos, estava sendo tratado no Hospital St. Thomas, em Londres, desde domingo passado.

Ele havia sido internado depois de "sintomas persistentes", incluindo febre e tosse.

