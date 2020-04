PIB do Brasil vai cair cinco vezes mais que média dos emergentes em 2020, prevê FMI

Direito de imagem Getty Images

A economia brasileira terá uma queda cinco vezes maior que a média dos países emergentes neste ano, de acordo com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgada nesta terça-feira (14).

Diante da pandemia de coronavírus, o FMI diz que o Grande Confinamento (The Great Lockdown) vai diminuir drasticamente o crescimento global, com previsão de retração de 3%.

O FMI aponta que é muito provável que a economia global registre em 2020 a pior recessão desde a Grande Depressão, superando a crise financeira global na década passada.

A previsão da entidade é que o PIB brasileiro vai cair 5,3% neste ano, enquanto os países com economias em desenvolvimento vão registrar, em média, uma queda de 1%.

Considerando que o PIB nominal foi de R$ 7,3 trilhões em 2019, a retração prevista pelo FMI significa uma diminuição de quase R$ 400 bilhões na economia brasileira.

O grupo das economias emergentes inclui a China e a Índia, que devem apresentar crescimento neste ano, mesmo com a crise do coronavírus, segundo o FMI: 1,2% e 1,9%, respectivamente.

Na mesma categoria, dos países emergentes, também está o México - que, no entanto, vai apresentar uma retração ainda maior que a do Brasil, de 6,6%. A economia da Rússia, segundo o FMI, deve cair em proporção semelhante à do Brasil: 5,5%.

Recuperação em 2021

A recuperação do PIB do Brasil em 2021 também ficará aquém da média das economias emergentes.

A previsão de crescimento para a economia brasileira em 2021 é de 2,9%, segundo o FMI. No mesmo período, a média de crescimento dos emergentes será de 6,6%.

Enquanto o México deve ter um crescimento de 3% em 2021, em patamar próximo ao do Brasil, a Rússia deve crescer 3,5%; a China, 9,2%; e a Índia, 7,4%.

O ritmo da economia brasileira, no entanto, já vinha abaixo de outros emergentes. No ano passado, enquanto a economia brasileira subiu apenas 1,1%, os emergentes cresceram, em média, 3,7%.

E as economias avançadas?

No grupo dos países com economias avançadas, a projeção de retração econômica neste ano é maior que nos emergentes, com uma queda de 6,1%. Em 2021, a recuperação projetada para este grupo é de um avanço de 4,5%.

Os Estados Unidos, por exemplo, devem registrar, segundo o FMI, uma retração de 5,9% neste ano e um avanço de 4,7% em 2021. Já o Reino Unido deve assistir uma queda de 6,5% em 2020 e um crescimento de 4% no ano que vem. Na Zona do Euro, a previsão de queda para este ano é de 7,5% e a projeção de avanço em 2021 também é de 4,7%.

