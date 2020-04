Coronavírus: americanos também fazem carreatas contra isolamento e acusam 'conspiração'

Manifestantes tomaram as ruas dos EUA para pedir a governadores o fim do isolamento social devido à pandemia de coronavírus.

Nos últimos dias, cresceram as reivindicações para flexibilizar as medidas, especialmente entre donos de estabelecimentos comerciais.

No Brasil, protestos a favor do relaxamento das medidas também ocorreram, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.