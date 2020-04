A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Coronavírus: mãe revela luta de menino de 4 anos internado com covid-19

Ela atua em uma UTI Neonatal em Denver, no Colorado, e relata histórias de superação dos bebês e de suas famílias em um site e um podcast.

Mas, nos últimos dias, Zimmermann decidiu falar sobre a experiência de sua própria família, depois que o filho Lincoln, de 4 anos de idade, foi internado com covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.

Durante uma semana no hospital ao lado de Lincoln, a médica acompanhou com ansiedade a luta do filho, que não parava de tossir e precisava de oxigênio suplementar para respirar.