Células mortas expelidas do pulmão fazem exames darem positivo mais de uma vez

Algumas pessoas estão testando positivo mais de uma vez em exames do novo coronavírus, explica a Organização Mundial da Saúde (OMS), agregando que isso não significa necessariamente que elas voltaram a adoecer da covid-19.

"O que estamos vendo em algumas pessoas é que, depois de ter dado positivo para covid-19, passada uma semana ou duas, ou até mesmo mais tempo, elas testam positivo de novo", explica à BBC a médica Maria Van Kerkhove, epidemiologista da OMS. "O que acontece na verdade é que, enquanto os pulmões se curam, algumas células mortas do pulmão são expulsas. São esses fragmentos de pulmão que levam ao teste positivo."

Os testes de reação em cadeia da polimerase — com os quais se "amplificam" ou copiam pequenos segmentos de DNA — são os recomendados pela OMS para confirmar os casos de covid-19, uma vez que detectam diretamente o ácido ribonucleico (RNA), ou seja, o material genético do vírus, nas amostras tiradas de secreções respiratórias do paciente.

Assim, o resultado positivo em segundos exames, mesmo depois que o paciente estiver recuperado da covid-19, "não é (sinal da presença do) vírus infeccioso, não é uma reinfecção, não é uma reativação (da doença), mas sim parte do processo de cura do corpo, que é registrado na amostra que dá positivo", explicou Van Kerkhove no programa da BBC The Andrew Marr Show.

Maria Van Kerkhove, da OMS, esclarece que ainda não é possível ter certeza de que pessoas infectadas desenvolvem imunidade contra o novo coronavírus

A grande dúvida: uma pessoa pode pegar o vírus mais de uma vez?

Ao ser questionada se um paciente recuperado da covid-19 pode voltar a se contaminar com o novo coronavírus, a técnica da OMS apontou que essa é uma das perguntas ainda sem resposta definitiva.

"O que sabemos até agora é que, quando uma pessoa pega a covid-19 desenvolve anticorpos e tem uma resposta imune entre uma e três semanas depois da infecção", descreveu.

"O que estamos tentando entender agora é essa resposta do sistema imunológico: quer dizer que (o paciente) ganha imunidade? Quer dizer que ele tem uma proteção mais forte contra uma reinfecção? E, se for esse o caso, quanto tempo dura essa proteção?"

